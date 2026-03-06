Dieron a conocer el listado de vehículos más vendidos en el mes de mayo: mire el ranking

El mercado automotor nacional ha consolidado una recuperación sin precedentes durante el mes de mayo de 2026. Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS), basado en las cifras oficiales del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las matrículas de vehículos nuevos alcanzaron las 28,180 unidades durante el mes, lo que representa un impresionante crecimiento del 42.8% en comparación con las 19,729 unidades registradas en mayo de 2025.

Este comportamiento positivo del mes de mayo contribuye decididamente al excelente balance del año. El acumulado en los primeros cinco meses de 2026 ya se ubica en 128,783 vehículos comerciales y particulares matriculados, marcando un incremento sólido del 48.0% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 87,033 unidades.

Este panorama demuestra la gran dinámica del sector y una notable inyección de confianza en los consumidores.

Carros más vendidos en el mes de mayo en 2026

Una de las sorpresas más disruptivas del informe es el avance de las tecnologías limpias, lideradas de forma contundente por Tesla. En el segmento general de marcas para el mes de mayo, Kia conquistó la primera posición con 3,421 unidades comercializadas (un crecimiento del 39.49%), seguida de cerca por Toyota con 2,624 unidades y Renault en el tercer puesto con 2,586 vehículos.

Sin embargo, el cuarto lugar fue la gran sorpresa de la industria: Tesla irrumpió con fuerza registrando 2,331 unidades matriculadas solo en mayo, un hito absoluto para la movilidad 100% eléctrica en el país.

Si analizamos el acumulado total del año (enero-mayo de 2026), Kia mantiene el liderazgo absoluto del mercado general con 17,462 unidades y un crecimiento del 53.0%. En este indicador de largo plazo, Renault sostiene la segunda plaza con 13,267 vehículos, seguida de Toyota con 9,861, Mazda con 9,799 y Chevrolet con 9,710.

En este acumulado de cinco meses, Tesla ya se ubica en una histórica Gentileza del sector la sexta posición general con 7,739 unidades matriculadas, partiendo de apenas 6 vehículos registrados en el mismo lapso de 2025, un incremento porcentual sin precedentes impulsado por su llegada masiva al mercado.

El cambio en las preferencias de los conductores queda en total evidencia al revisar el listado por líneas de vehículos más vendidos en mayo. El Tesla Modelo Y, un vehículo completamente eléctrico, se consagró como el carro más vendido del mes en el país con 1,839 unidades, superando a tradicionales líderes de la industria como el Kia Picanto a gasolina (734 unidades) y la camioneta Renault Duster a gasolina (699 unidades).

En el acumulado del año, el Tesla Modelo Y también se consolida en la primera posición del mercado nacional con 5,901 unidades matriculadas. El segundo lugar del año lo ocupa el Kia Picanto con 4,037 unidades y el tercero la Renault Duster con 3,525 vehículos.

El reporte de ANDEMOS señala que los utilitarios (SUV) continúan siendo el segmento favorito del público, con 17,467 matrículas en mayo (crecimiento del 56.7%) y un acumulado anual de 75,811 unidades. Los automóviles particulares ocupan el segundo lugar con 6,186 unidades en el mes.

Por su parte, el mercado de motocicletas también mostró fuerza en mayo, registrando 113,685 unidades (un 36.7% más que en mayo de 2025) y un acumulado anual que ya alcanza las 612,295 unidades.