Dólar tuvo leve repunte en el cierre de este miércoles 3 de junio: así se cotizó

El dólar en Colombia cerró este miércoles 3 de junio de 2026 en un precio $3.566,05, manteniendo una tendencia de estabilización por debajo de la barrera psicológica de los $3.600.

La jornada del mercado cambiario estuvo caracterizada por una moderada volatilidad en la Bolsa de Valores de Colombia, donde la divisa estadounidense registró un precio promedio de negociación de $3.562,27.

Así se comportó el dólar este miércoles 3 de junio en Colombia

El mercado abrió en las primeras horas de la mañana con un precio de apertura de $3.603,20. A lo largo de la sesión, las dinámicas de oferta y demanda llevaron la cotización a tocar un precio máximo coincidente con la apertura, mientras que el valor mínimo cayó hasta los $3.550,00.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rigió para el día fue establecida por el Banco de la República en $3.562,00. Esto significa un leve incremento de $1,76 (0,05%) frente a la jornada inmediatamente anterior.

Sin embargo, la moneda local ha mostrado un notable fortalecimiento en términos anuales. La TRM actual representa una reducción del 14,14% (equivalente a $586,72 menos) en comparación con el mismo día del año anterior.

El peso colombiano se mantiene como una de las monedas más revaluadas de la región tras asimilar los resultados económicos y políticos locales de las últimas semanas. A nivel internacional, el debilitamiento global de la moneda estadounidense ha dado soporte a las monedas emergentes.

El índice DXY, que mide la fuerza del dólar frente a una canasta de divisas globales, ha experimentado caídas debido al panorama de tensiones geopolíticas y a la incertidumbre sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

BVC: así cerró este miércoles 3 de junio

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró este miércoles 3 de junio de 2026 con números en terreno negativo. El índice principal de la renta variable local, el MSCI Colcap, cayó un 1,16%, ubicándose al cierre del mercado bursátil en los 2.238,29 puntos.

El retroceso se vio reflejado en importantes títulos energéticos y del sector financiero del país, los cuales habían sido protagonistas de los repuntes previos: