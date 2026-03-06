Dólar tuvo leve repunte en el cierre de este miércoles 3 de junio: así se cotizó
Conozca el precio de la divisa en este cierre del miércoles 3 de junio.
Noticias RCN
04:20 p. m.
El dólar en Colombia cerró este miércoles 3 de junio de 2026 en un precio $3.566,05, manteniendo una tendencia de estabilización por debajo de la barrera psicológica de los $3.600.
La jornada del mercado cambiario estuvo caracterizada por una moderada volatilidad en la Bolsa de Valores de Colombia, donde la divisa estadounidense registró un precio promedio de negociación de $3.562,27.
Así se comportó el dólar este miércoles 3 de junio en Colombia
El mercado abrió en las primeras horas de la mañana con un precio de apertura de $3.603,20. A lo largo de la sesión, las dinámicas de oferta y demanda llevaron la cotización a tocar un precio máximo coincidente con la apertura, mientras que el valor mínimo cayó hasta los $3.550,00.
Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rigió para el día fue establecida por el Banco de la República en $3.562,00. Esto significa un leve incremento de $1,76 (0,05%) frente a la jornada inmediatamente anterior.
Sin embargo, la moneda local ha mostrado un notable fortalecimiento en términos anuales. La TRM actual representa una reducción del 14,14% (equivalente a $586,72 menos) en comparación con el mismo día del año anterior.
El peso colombiano se mantiene como una de las monedas más revaluadas de la región tras asimilar los resultados económicos y políticos locales de las últimas semanas. A nivel internacional, el debilitamiento global de la moneda estadounidense ha dado soporte a las monedas emergentes.
El índice DXY, que mide la fuerza del dólar frente a una canasta de divisas globales, ha experimentado caídas debido al panorama de tensiones geopolíticas y a la incertidumbre sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.
BVC: así cerró este miércoles 3 de junio
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró este miércoles 3 de junio de 2026 con números en terreno negativo. El índice principal de la renta variable local, el MSCI Colcap, cayó un 1,16%, ubicándose al cierre del mercado bursátil en los 2.238,29 puntos.
El retroceso se vio reflejado en importantes títulos energéticos y del sector financiero del país, los cuales habían sido protagonistas de los repuntes previos:
- Ecopetrol: Experimentó una caída del 1,92%, tranzándose en alrededor de $2.815, pero manteniéndose como la acción con mayor volumen negociado de la jornada.
- ISA: Registró una variación negativa del 2,26%, con títulos que se negociaron en el rango de los $29.420.
- Grupo Cibest (Preferencial): Cedió un 1,97%, bajando hasta los $64.760.
- Grupo Bolívar: Retrocedió un 1,51%, ubicándose sobre los $70.500