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Corte Constitucional suspendió provisionalmente el segundo cobro del impuesto al patrimonio

La medida no tumba definitivamente el impuesto, dado que es cautelar mientras se discute de fondo el decreto de emergencia económica.

Pesos colombianos.
Pesos colombianos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
02:21 p. m.
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La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el segundo cobro del impuesto al patrimonio, pero únicamente a entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, como lo son universidades, fundaciones, corporaciones, asociaciones y ONG; así como entidades o empresas que estén en liquidación.

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Cabe mencionar que no tumba definitivamente el impuesto. Es una medida cautelar mientras se discute de fondo si el decreto de emergencia económica por inundaciones en Córdoba es constitucional o no.

¿A quiénes cobija la medida cautelar?

Las fuertes lluvias han provocado una crisis en el norte del país, principalmente en Córdoba. Cientos de personas se han visto afectadas por las inundaciones, a tal punto que lo han perdido todo.

Por eso, el 11 de febrero, el Gobierno declaró el estado de emergencia económica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Esto, por un periodo de 30 días.

Durante la emergencia, se expidió el decreto 173, con el que se adoptaban medidas tributarias relacionadas con el impuesto al patrimonio. El artículo 5 precisó cómo iba a ser el cobro en dos tandas: la primera mitad el 1 de abril y el restante para el 4 de mayo.

Corte aún no define de fondo

Sin embargo, la Sala Plena del alto tribunal suspendió provisionalmente la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial. La votación quedó 6-3.

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Hace pocas horas, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, le envió una carta a la Corte Constitucional pidiendo que el decreto de emergencia económica sea declarado inexequible.

En el documento, se mencionó que el Gobierno tenía las herramientas para atender la situación sin la obligación de declarar la emergencia. Además, se señala que se habría erosionado el principio democrático y tendría un juicio valorativo.

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