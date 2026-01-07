CANAL RCN
Así quedó el salario para aprendices Sena en 2026 tras reforma laboral y aumento del mínimo

La remuneración para aprendices del Sena tendrá un cambio significativo con la entrada en vigor del nuevo salario mínimo.

enero 07 de 2026
07:39 a. m.
El salario de los aprendices del Sena en 2026 cambió de forma sustancial con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, una de las piezas centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

A partir de esta normativa, la remuneración dejó de ser un simple apoyo de sostenimiento y pasó a calcularse con base en porcentajes más altos del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), diferenciados según la etapa del contrato de aprendizaje.

Etapas del contrato de aprendizaje y salario en 2026

El contrato de aprendizaje del Sena se desarrolla en dos fases obligatorias, desde el inicio de la formación hasta la culminación de la práctica en empresa. La Ley 2466 de 2025 estableció nuevos porcentajes de pago para cada una.

  • En la etapa lectiva, correspondiente al periodo de formación teórica, el aprendiz recibe en 2026 el 75 % del salario mínimo legal vigente, lo que equivale a $1.313.178.
  • Durante la etapa productiva, cuando el aprendiz aplica sus conocimientos en una empresa patrocinadora, el pago asciende al 100 % del salario mínimo, es decir, $1.750.905 en 2026.

Seguridad social y derechos reforzados para aprendices del Sena

Además del incremento salarial, la Ley 2466 de 2025 fortaleció la protección social de los aprendices del Sena. Desde el inicio del contrato, la empresa patrocinadora debe garantizar la afiliación a salud (EPS) y riesgos laborales (ARL), cobertura que aplica tanto en la etapa lectiva como en la productiva.

En materia pensional, el aprendiz debe estar registrado desde la fase lectiva, aunque la cotización a pensión inicia en la etapa práctica. La normativa también contempla el reconocimiento del auxilio de transporte conforme a la legislación vigente y, durante la etapa productiva, el acceso a prestaciones sociales legales.

