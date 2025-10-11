Cajas de compensación ofrecen un subsidio poco conocido que alivia los gastos de los afiliados

En Colombia, contar con una caja de compensación puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Estas entidades, reguladas por el Ministerio de Trabajo, se encargan de administrar subsidios, programas sociales y múltiples servicios, siempre que los afiliados cumplan con ciertos requisitos de ingreso y cotización.

Las cajas de compensación familiar brindan apoyos económicos y sociales en tres modalidades: subsidios monetarios, en especie y en servicios.

Según el Ministerio de Trabajo, el subsidio familiar es una prestación social mensual entregada por cada persona a cargo del trabajador que cumpla los requisitos legales. Para 2025, el valor del subsidio monetario oscila entre 65.000 y 66.700 pesos por beneficiario, dependiendo de la categoría de afiliación y la caja a la que pertenezca.

¿Qué brindan los subsidios en especie?

En el caso del subsidio en especie, este se otorga en alimentos, útiles escolares, becas, vestuario y medicamentos, mientras que el subsidio en servicios permite acceder a programas de educación, recreación, turismo, salud, vivienda y crédito social. Todo esto con tarifas ajustadas según la categoría de ingreso del afiliado.

¿Quiénes pueden acceder a los beneficios de la caja de compensación?

Las cajas clasifican a sus afiliados en tres categorías según sus ingresos:

Categoría A: trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos.

Categoría B: quienes perciben entre dos y cuatro salarios mínimos.

Categoría C: empleados con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos, quienes no reciben subsidios, pero sí pueden acceder a servicios con tarifas diferenciales.

Los pensionados también pueden afiliarse a una caja de compensación, siempre que aporten el 2 % de su mesada, y los trabajadores independientes pueden hacerlo mediante un aporte proporcional similar al del sistema de salud.

De esta manera, una caja de compensación no solo representa un respaldo financiero, sino una red de bienestar que impulsa el acceso a servicios esenciales para miles de familias colombianas, fomentando la equidad social y el desarrollo del país.