MinEducación anuncia más de 9.200 plazas para profesores en colegios públicos: así pueden aplicar

El Ministerio de Educación de Colombia anunció una medida que podría impactar a miles de profesores del país. La entidad confirmó la creación de 9.275 nuevas plazas docentes en colegios oficiales para 2026, una decisión que busca mejorar la estabilidad laboral de quienes hoy trabajan bajo modalidades temporales.

La iniciativa pretende formalizar el empleo de maestros que venían desempeñándose con contratos provisionales o de corta duración. Con esta decisión, el Gobierno busca dar mayor continuidad al trabajo pedagógico en las instituciones educativas públicas.

Según explicó la cartera educativa, esta estrategia también busca fortalecer la calidad de la educación en el país, evitando cambios constantes de docentes que afectan los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Más de 9.200 plazas docentes en colegios públicos

El anuncio contempla la creación de 9.275 cargos en instituciones educativas oficiales de todo el territorio nacional. Estas plazas permitirán vincular directamente a profesores que actualmente ejercen en colegios públicos bajo condiciones laborales inestables.

De acuerdo con el Ministerio, la medida ordena actualizar los nombramientos de docentes que estaban trabajando con contratos temporales para vincularlos a plazas provisionales, garantizando así su continuidad en las aulas.

Desde la entidad señalaron que esta decisión busca mejorar la estabilidad laboral en el sector educativo. Según explicó la cartera, se trata de una apuesta por fortalecer el trabajo docente y brindar condiciones más dignas para quienes desempeñan esta labor.

Las plazas provisionales permitirán que los profesores continúen en sus cargos mientras se organiza el proceso que definirá quién ocupará esos puestos de manera definitiva.

Así funcionará el concurso para obtener una plaza definitiva

Aunque se trata de más de 9.200 vacantes, estas no se asignarán mediante inscripción libre de forma inmediata. Primero se realizarán nombramientos provisionales y posteriormente se abrirá un concurso de méritos, que definirá quién se queda con los cargos de manera definitiva.

En este proceso formal, los aspirantes serán evaluados teniendo en cuenta varios factores. Entre ellos se encuentran la formación académica, los títulos y estudios realizados, así como la experiencia profesional en el ámbito educativo.

También se analizará el desempeño laboral, las evaluaciones dentro del aula y otros méritos como capacitaciones, publicaciones o participación en proyectos educativos.