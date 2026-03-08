Certificado electoral: así puede hacer efectivos los descuentos tras votar el 8 de marzo

Tras la jornada electoral de este 8 de marzo de 2026, millones de colombianos recibieron el llamado certificado electoral, un documento que no solo confirma que ejercieron su derecho al voto, sino que también otorga varios beneficios establecidos por la ley.

De acuerdo con normas como la Ley 403 de 1997 y disposiciones posteriores, el certificado electoral funciona como un incentivo para promover la participación ciudadana. Entre sus ventajas se encuentran descuentos en algunos trámites del Estado, beneficios educativos e incluso facilidades en procesos laborales.

¿Qué descuentos otorga el certificado electoral en Colombia?

Uno de los beneficios más conocidos es el medio día de descanso remunerado en el trabajo para quienes votaron. Este descanso debe acordarse con el empleador y puede tomarse dentro de los 30 días posteriores a la elección.

RELACIONADO Reconocido restaurante ofrece 2x1 en hamburguesas presentando certificado de votación

Además, el certificado electoral permite acceder a descuentos del 10 % en algunos trámites del Estado, entre ellos la expedición del pasaporte o ciertos procesos administrativos.

Otro beneficio importante está relacionado con la educación. Los ciudadanos que estudien en instituciones públicas de educación superior pueden obtener un 10% de descuento en el valor de la matrícula durante el siguiente periodo académico.

También existen rebajas en el trámite de la libreta militar, así como prioridad en caso de empate en concursos de méritos para ingresar a cargos del Estado.

Estos incentivos buscan reconocer a quienes participan en las elecciones y fortalecer la cultura democrática en el país.

¿Cómo hacer efectivos los beneficios del certificado electoral?

Para acceder a estos descuentos o beneficios, el primer paso es conservar el certificado electoral que se entrega en el puesto de votación.

En el caso del medio día libre, el trabajador debe presentar el certificado a su empleador o al área de recursos humanos y acordar la fecha en la que tomará el descanso compensatorio.

Para los demás beneficios, como descuentos en trámites o matrículas, basta con presentar el certificado electoral al momento de realizar el procedimiento en la entidad correspondiente.

Las autoridades también recuerdan que el documento solo puede utilizarse una vez para cada beneficio y su vigencia se mantiene hasta que se celebren nuevas elecciones ordinarias en el país.