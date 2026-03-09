Devolverán dinero a colombianos por factura de este servicio público: así puede saber si aplica

Hace pocos días, el Gobierno Nacional ordenó a las empresas transportadoras de gas natural el reintegro de más de $150.000 millones de pesos a los usuarios finales en todo el país. La medida busca corregir lo que el Ejecutivo ha calificado como cobros excesivos aplicados desde el año 2023 en el componente de transporte del combustible.

Este aumento permitió que grandes empresas transportadoras, como TGI (filial del Grupo Energía Bogotá) y Promigas, elevaran los cargos por el traslado del gas desde los campos de producción hasta los centros de consumo.

No obstante, tras analizar recursos de reposición interpuestos por distribuidores y el propio análisis del Gobierno, la CREG determinó que dicho incremento no fue proporcional y debe ser revertido, obligando a un recalculo de los cargos cobrados en los últimos dos años.

¿Quiénes recibirán el reintegro de dinero?

Se estima que la devolución impactará positivamente a millones de hogares, comercios e industrias que dependen del gas natural. El reembolso no se realizará mediante pagos directos en efectivo, sino a través de descuentos o notas crédito en las facturas mensuales del servicio, bajo un cronograma y mecanismo técnico que la CREG definirá en las próximas semanas.

La medida no ha sido bien recibida por el sector empresarial. En un comunicado conjunto, las transportadoras Promigas, TGI, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron la orden, asegurando que sus actuaciones se ciñeron estrictamente a la regulación vigente en su momento.

Las empresas argumentan que el ajuste de la tasa fue una respuesta legal a los cambios en el impuesto de renta y otros indicadores financieros, por lo que no descartan acudir a instancias judiciales para frenar el reintegro.

Por ahora, el proceso entra en una fase operativa donde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilará que las empresas cumplan con el recalculo y que el alivio económico llegue efectivamente al bolsillo de los ciudadanos.