CANAL RCN
Economía

Devolverán dinero a colombianos por factura de este servicio público: así puede saber si aplica

Darán más de 150.000 millones de pesos a los usuarios de este servicio en el país.

Incremento en la factura del gas
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
07:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace pocos días, el Gobierno Nacional ordenó a las empresas transportadoras de gas natural el reintegro de más de $150.000 millones de pesos a los usuarios finales en todo el país. La medida busca corregir lo que el Ejecutivo ha calificado como cobros excesivos aplicados desde el año 2023 en el componente de transporte del combustible.

Este aumento permitió que grandes empresas transportadoras, como TGI (filial del Grupo Energía Bogotá) y Promigas, elevaran los cargos por el traslado del gas desde los campos de producción hasta los centros de consumo.

Anuncian cambio en factura de este servicio en Bogotá: conozca de qué se trata
RELACIONADO

Anuncian cambio en factura de este servicio en Bogotá: conozca de qué se trata

No obstante, tras analizar recursos de reposición interpuestos por distribuidores y el propio análisis del Gobierno, la CREG determinó que dicho incremento no fue proporcional y debe ser revertido, obligando a un recalculo de los cargos cobrados en los últimos dos años.

¿Quiénes recibirán el reintegro de dinero?

Se estima que la devolución impactará positivamente a millones de hogares, comercios e industrias que dependen del gas natural. El reembolso no se realizará mediante pagos directos en efectivo, sino a través de descuentos o notas crédito en las facturas mensuales del servicio, bajo un cronograma y mecanismo técnico que la CREG definirá en las próximas semanas.

La medida no ha sido bien recibida por el sector empresarial. En un comunicado conjunto, las transportadoras Promigas, TGI, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron la orden, asegurando que sus actuaciones se ciñeron estrictamente a la regulación vigente en su momento.

Anuncian suspensión de pago subsidio de 230.000 pesos a colombianos por esta razón
RELACIONADO

Anuncian suspensión de pago subsidio de 230.000 pesos a colombianos por esta razón

Las empresas argumentan que el ajuste de la tasa fue una respuesta legal a los cambios en el impuesto de renta y otros indicadores financieros, por lo que no descartan acudir a instancias judiciales para frenar el reintegro.

Por ahora, el proceso entra en una fase operativa donde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilará que las empresas cumplan con el recalculo y que el alivio económico llegue efectivamente al bolsillo de los ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Certificado electoral: así puede hacer efectivos los descuentos tras votar el 8 de marzo

Ministerio de Educación

MinEducación anuncia más de 9.200 plazas para profesores en colegios públicos: así pueden aplicar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 8 de marzo de 2026

Otras Noticias

Transmilenio

VIDEO | Pensó que podía robarse cinco celulares en Transmilenio, pero las cámaras la delataron

A la mujer la ubicaron en la estación Universidades, luego de vigilarla por las cámaras.

La casa de los famosos

¿Hubo nominado en La Casa de los Famosos Colombia tras la última eliminación? Atento a la DECISIÓN del 'jefe'

Tras el final de la jornada del domingo, se presentó una sorpresa. ¿Cuál fue?

Atletismo

Medellín vivirá otra fiesta del atletismo con la carrera 15K: inscripciones, rutas y premios

Nicolás Maduro

La carta de Nicolás Maduro desde prisión que fue publicada por su hijo

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación