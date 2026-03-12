CANAL RCN
Familias recibirán 12 millones de pesos para arreglos en su casa: así pueden aplicar

El propósito de ello es mejorar las condiciones habitacionales de familias en sectores urbanos.

marzo 12 de 2026
07:01 a. m.
La Alcaldía de Soacha en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional, se ha puesto en marcha el programa de mejoramiento de vivienda más ambicioso en la historia del municipio.

Con una inversión que supera los $9.680 millones, el proyecto busca transformar la calidad de vida de al menos 900 familias vulnerables, otorgando un beneficio de hasta $12 millones representados en obras locativas por hogar.

El dinero, destinado netamente a zonas locativas, buscan mejorar las condiciones de vida de las familias y fortalecer entornos más seguros y habitables dentro de las comunidades.

¿En qué consiste el beneficio?

El subsidio, que alcanza los 22 SMMLV en algunos casos pero que se ha estandarizado en cerca de $12 millones para intervenciones locativas en Soacha, está destinado a realizar arreglos que no comprometan la estructura principal de la vivienda, tales como:

  • Baños y cocinas: Enchapes, cambio de sanitarios, lavamanos y mesones.
  • Pisos: Instalación de cerámica o acabados para eliminar pisos en tierra o cemento rústico.
  • Cubiertas: Reparación de techos para evitar filtraciones y humedades.
  • Muros: Pañetes, pintura y acabados internos.
  • Redes: Adecuaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas básicas.
Ahora, muchas de esas familias se preguntan cómo se aplica a esta ayuda. Para ser parte de las próximas fases o convocatorias de este programa de mejoramiento, las familias interesadas deben cumplir con los siguientes criterios básicos establecidos por el Ministerio de Vivienda y la administración municipal.

Requisitos para aplicar a la ayuda de 12 millones en Soacha

  • Habitar la vivienda: El grupo familiar debe residir actualmente en el inmueble a intervenir.
  • Propiedad o posesión: Ser propietario o poseedor de la vivienda con una antigüedad mínima de cinco años.
  • Avalúo Catastral: El valor de la vivienda debe ser inferior al tope de Vivienda de Interés Social (VIS).
  • No haber recibido subsidios previos: Ningún miembro del hogar debe haber sido beneficiado con subsidios de adquisición de vivienda en los últimos diez años.
  • Vulnerabilidad: Se prioriza a madres cabeza de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares con menores ingresos (Sisbén IV en categorías A, B o C).
Actualmente, el programa avanza en un 50% de ejecución para la primera cohorte de beneficiarios. Sin embargo, la Secretaría de Planeación y la Gobernación han anunciado la proyección de nuevas fases debido a la alta demanda.

Los interesados deben estar atentos a los canales oficiales de la Alcaldía de Soacha y la Secretaría de Vivienda de Cundinamarca.

