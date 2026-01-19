CANAL RCN
Grupos de Sisbén que podrán obtener hasta 52 millones en este 2026: conozca los requisitos para acceder

Conozca todos los requisitos que debe cumplir para acceder a esta suma de dinero.

Sisben puntaje
Foto: Sisben

Noticias RCN

enero 19 de 2026
05:57 p. m.
Con el inicio del nuevo año fiscal y el ajuste del salario mínimo a $1.750.905, el sector inmobiliario y de protección social en Colombia celebra una actualización histórica en los montos de los subsidios de vivienda.

Para este 2026, las familias más vulnerables del país podrán acceder a apoyos económicos que alcanzan los $52.527.150 (equivalentes a 30 SMMLV), una cifra diseñada para facilitar la cuota inicial de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP).

Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026
Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026

Esta medida busca mitigar el déficit habitacional y se apoya directamente en la clasificación del Sisbén IV, el cual segmenta a la población según su capacidad socioeconómica para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

¿Quiénes pueden solicitar los $52 millones?

El beneficio máximo de 30 salarios mínimos, que para este año supera la barrera de los 52 millones de pesos, está estrictamente dirigido a los hogares que presentan una mayor condición de vulnerabilidad. Según los lineamientos del Ministerio de Vivienda y las Cajas de Compensación Familiar, los grupos habilitados son:

  • Grupo A (Pobreza Extrema): Subgrupos A1 a A5.
  • Grupo B (Pobreza Moderada): Subgrupos B1 a B7.
  • Grupo C (Vulnerabilidad): Específicamente hasta el subgrupo C8.
  • Los hogares clasificados entre C9 y D20 no quedan excluidos, pero el monto de su subsidio se reduce a 20 SMMLV, lo que para 2026 representa aproximadamente $35.018.100.

Requisitos indispensables para el 2026

Para acceder a estos montos, los interesados deben cumplir con una hoja de ruta clara:

  • Clasificación vigente: Estar registrado en el Sisbén IV dentro de los grupos mencionados.
  • Propiedad: No ser propietarios de ninguna vivienda en el territorio nacional.
  • Cierre Financiero: Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional preaprobado.
  • Elección del Proyecto: La vivienda debe ser de Interés Social (VIS) o Prioritaria (VIP), con topes de precio que para este año se sitúan en $262.635.750 (150 SMMLV) en las principales ciudades.
