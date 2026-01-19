Grupos de Sisbén que podrán obtener hasta 52 millones en este 2026: conozca los requisitos para acceder

Con el inicio del nuevo año fiscal y el ajuste del salario mínimo a $1.750.905, el sector inmobiliario y de protección social en Colombia celebra una actualización histórica en los montos de los subsidios de vivienda.

Para este 2026, las familias más vulnerables del país podrán acceder a apoyos económicos que alcanzan los $52.527.150 (equivalentes a 30 SMMLV), una cifra diseñada para facilitar la cuota inicial de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP).

Esta medida busca mitigar el déficit habitacional y se apoya directamente en la clasificación del Sisbén IV, el cual segmenta a la población según su capacidad socioeconómica para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

¿Quiénes pueden solicitar los $52 millones?

El beneficio máximo de 30 salarios mínimos, que para este año supera la barrera de los 52 millones de pesos, está estrictamente dirigido a los hogares que presentan una mayor condición de vulnerabilidad. Según los lineamientos del Ministerio de Vivienda y las Cajas de Compensación Familiar, los grupos habilitados son:

Grupo A (Pobreza Extrema): Subgrupos A1 a A5.

Grupo B (Pobreza Moderada): Subgrupos B1 a B7.

Grupo C (Vulnerabilidad): Específicamente hasta el subgrupo C8.

Los hogares clasificados entre C9 y D20 no quedan excluidos, pero el monto de su subsidio se reduce a 20 SMMLV, lo que para 2026 representa aproximadamente $35.018.100.

Requisitos indispensables para el 2026

Para acceder a estos montos, los interesados deben cumplir con una hoja de ruta clara: