Grupos de Sisbén que podrán obtener hasta 52 millones en este 2026: conozca los requisitos para acceder
Conozca todos los requisitos que debe cumplir para acceder a esta suma de dinero.
Noticias RCN
05:57 p. m.
Con el inicio del nuevo año fiscal y el ajuste del salario mínimo a $1.750.905, el sector inmobiliario y de protección social en Colombia celebra una actualización histórica en los montos de los subsidios de vivienda.
Para este 2026, las familias más vulnerables del país podrán acceder a apoyos económicos que alcanzan los $52.527.150 (equivalentes a 30 SMMLV), una cifra diseñada para facilitar la cuota inicial de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP).
Esta medida busca mitigar el déficit habitacional y se apoya directamente en la clasificación del Sisbén IV, el cual segmenta a la población según su capacidad socioeconómica para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
¿Quiénes pueden solicitar los $52 millones?
El beneficio máximo de 30 salarios mínimos, que para este año supera la barrera de los 52 millones de pesos, está estrictamente dirigido a los hogares que presentan una mayor condición de vulnerabilidad. Según los lineamientos del Ministerio de Vivienda y las Cajas de Compensación Familiar, los grupos habilitados son:
- Grupo A (Pobreza Extrema): Subgrupos A1 a A5.
- Grupo B (Pobreza Moderada): Subgrupos B1 a B7.
- Grupo C (Vulnerabilidad): Específicamente hasta el subgrupo C8.
- Los hogares clasificados entre C9 y D20 no quedan excluidos, pero el monto de su subsidio se reduce a 20 SMMLV, lo que para 2026 representa aproximadamente $35.018.100.
Requisitos indispensables para el 2026
Para acceder a estos montos, los interesados deben cumplir con una hoja de ruta clara:
- Clasificación vigente: Estar registrado en el Sisbén IV dentro de los grupos mencionados.
- Propiedad: No ser propietarios de ninguna vivienda en el territorio nacional.
- Cierre Financiero: Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional preaprobado.
- Elección del Proyecto: La vivienda debe ser de Interés Social (VIS) o Prioritaria (VIP), con topes de precio que para este año se sitúan en $262.635.750 (150 SMMLV) en las principales ciudades.