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SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 21 de abril de 2026

¡Ya se pueden reclamar los premios tras el sorteo del Super Astro Sol de hoy 21 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
02:05 p. m.
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En medio del avance del día, hay un punto donde todo se detiene para validar el camino recorrido.

En el Super Astro Sol, ese punto funciona como un 'checkpoint': un momento breve que confirma qué tan cerca estuvo cada jugada de la combinación ganadora.

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Este 21 de abril de 2026, la tarde ya tiene ese registro. Durante horas, las apuestas avanzaron como decisiones en proceso. Hubo números elegidos, signos definidos y combinaciones que buscaron coincidir.

¿Quiénes fueron los afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol de hoy 21 de abril de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 21 de abril de 2026

El Super Astro Sol se sorteó a las 4:00 de la tarde y los apostadores estuvieron pendientes de revisar sus tiquetes.

En esta ocasión, los ganadores fueron los que tuvieron coincidencias con la siguiente combinación:

Un punto de control que redefine la ruta del jugador del Super Astro Sol

El Super Astro Sol no acumula resultados, los verifica. Cada sorteo funciona como un corte que permite evaluar lo ocurrido hasta ese momento.

Algunas jugadas superan el 'checkpoint' con coincidencia total, otras se quedan cerca y muchas simplemente continúan sin acierto. Sin embargo, todas pasan por ese mismo punto de validación.

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El signo zodiacal añade una condición adicional en ese proceso. No basta con acertar el número: la coincidencia completa es la que define el premio mayor.

Con el resultado del 21 de abril de 2026 ya establecido, la jornada queda marcada por ese punto de control. Y, como ocurre en cada día, después de la validación viene una nueva ruta: otra apuesta, otra combinación y otro 'checkpoint' por superar.

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