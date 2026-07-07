Carros eléctricos y SUVs: la apuesta de Astara para dominar el segmento premium

El mercado automotriz en Centroamérica experimenta una transformación clave. Astara, la compañía internacional especializada en la distribución eficiente de automóviles, ha anunciado su entrada oficial a Centroamérica mediante el inicio de operaciones en Panamá. Este movimiento estratégico se concreta al convertirse en el nuevo distribuidor oficial de la reconocida marca de origen sueco, Volvo Cars.

¿Qué significa la llegada de Astara y Volvo a Panamá?

La expansión hacia territorio panameño representa un hito fundamental en la estrategia de consolidación regional del grupo Astara. Tras desarrollar un modelo de colaboración ya consolidado y exitoso en Colombia, ambas compañías profundizan y fortalecen su alianza.

Astara busca impulsar un crecimiento sostenible mediante la implementación de su modelo de negocio.

Dicho modelo se sustenta en altas capacidades operativas y tecnológicas.

La compañía respalda su operación con una amplia experiencia de más de 45 años como distribuidor en el sector de la automoción.

Ignacio Enciso, CEO de Astara, destacó que este inicio de operaciones refuerza la excelente relación con Volvo, considerándolo un socio estratégico. Según Enciso, el enfoque de la empresa (centrado en el cliente, la eficiencia, los datos y la tecnología propia) potenciará la marca en el país y establecerá una base sólida para el crecimiento a largo plazo.

Autos eléctricos y SUVs: la apuesta para dominar el segmento premium

El mercado en Panamá ha evidenciado un crecimiento sostenido durante los últimos años, revelando una tendencia muy clara: los vehículos tipo SUV representan cerca del 90% de las ventas totales dentro del segmento premium. Esta dinámica comercial se alinea perfectamente con la reciente renovación del portafolio global de Volvo.

El objetivo de la firma sueca es contundente. Tarcísio Triviño de Oliveira, MD Volvo Car Latin America Importers, aseguró que buscan consolidarse como el referente indiscutible del segmento premium en el país. Apoyados en los pilares de sostenibilidad y seguridad , la meta trazada es alcanzar un 15% de cuota de mercado (market share) y liderar el segmento de lujo eléctrico.

Volvo EX30 y la nueva era de electrificación en Centroamérica

Para materializar este liderazgo en electrificación, Volvo y Astara apuestan por una oferta robusta de vehículos híbridos enchufables (PHEV) y modelos 100% eléctricos. Entre los vehículos destacados que dinamizarán este crecimiento se encuentran:

El actualizado SUV de lujo XC90.

El nuevo referente tecnológico de la marca, el modelo EX90.

El exitoso y reconocido XC60.

El modelo EX30, destacado por haber democratizado el acceso a la electrificación premium.

¿Qué pasará con los clientes actuales de Volvo en Panamá?

Durante las transiciones de distribuidores, el servicio posventa es una prioridad. Astara ha desplegado una propuesta de valor enfocada en gestionar una experiencia de cliente de altísimo nivel, sumada a la representación con los más altos estándares de calidad. Para tranquilidad de los usuarios en Panamá, durante el período de transición actual, los clientes podrán seguir acudiendo a su taller oficial de Volvo, continuando así su operación sin ningún tipo de interrupción.

La solidez de este nuevo distribuidor está avalada por su músculo financiero global. En el año 2025, Astara alcanzó ingresos por 5.000 millones de euros y logró comercializar 220.000 vehículos nuevos. Combinando digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades del cliente, la empresa opera hoy en 19 países de Europa y Latinoamérica, ofreciendo soluciones de movilidad a particulares, empresas y administraciones públicas.