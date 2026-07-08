Asofondos alerta por fallas en Colpensiones a días de vencer plazo de traslado

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) expresó preocupación por las dificultades que persisten en las plataformas digitales de Colpensiones, justo cuando se acerca el vencimiento del plazo para la Oportunidad de Traslado, fijado para el próximo jueves 16 de julio.

Según el gremio, los inconvenientes se presentan después de que Colpensiones suspendiera sus servicios entre el 27 de junio y el 3 de julio por una migración de infraestructura.

Aunque la entidad retomó operaciones los días 4 y 5 de julio, los usuarios continúan reportando fallas en el acceso y la radicación de solicitudes.

Más de 158 mil traslados ya concretados

Asofondos informó que, hasta el 30 de junio, se habían realizado 158.382 traslados y más de 281.000 solicitudes de Doble Asesoría, mecanismo obligatorio para quienes desean cambiar de régimen pensional.

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El gremio destacó que estas cifras reflejan el interés de los afiliados en ejercer su derecho, pero advirtió que las fallas tecnológicas podrían afectar el proceso en la recta final.

Llamado a no esperar el último día

La asociación exhortó a Colpensiones a resolver de manera inmediata los problemas en sus plataformas y recomendó a los afiliados no dejar para el último momento la radicación de sus solicitudes. Además, recordó que la información sobre el proceso está disponible en el portal oficial Doble Asesoría, habilitado para orientar a los ciudadanos.