Estadio Atanasio Girardot inicia su renovación tras obtener licencia de construcción: ¿Cuándo cerrará?

La Alcaldía de Medellín anunció el inicio de la renovación del estadio Atanasio Girardot luego de obtener la licencia de construcción para ejecutar el proyecto de modernización.

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El alcalde Federico Gutiérrez informó que ya comenzaron las primeras labores con el desmonte de la cubierta occidental, una intervención que marca el inicio de una obra que busca transformar el principal escenario deportivo de la ciudad en un estadio de talla internacional.

¿Cuándo cerrará el estadio Atanasio Girardot por las obras?

Según explicó el mandatario, el estadio continuará funcionando para los partidos durante el desarrollo de la primera etapa de los trabajos. El cierre total del escenario está previsto para el segundo semestre de 2027, cuando se ejecutará la fase más importante de la remodelación.

Mientras tanto, los encuentros del Fútbol Profesional Colombiano seguirán disputándose en el Atanasio Girardot y posteriormente, se trasladarán al estadio Cincuentenario, una decisión que, según Gutiérrez, ya fue dialogada con los clubes.

La administración distrital precisó que la primera fase comenzó con el desmonte controlado de la cubierta occidental, un procedimiento que no implica la demolición de la estructura existente. Inicialmente se retirarán las losetas, posteriormente se cortarán las vigas y, una vez concluya ese proceso, a mediados de octubre comenzará la construcción de las pilonas que sostendrán el futuro tercer nivel del estadio.

El cronograma oficial mantiene como meta que el escenario esté funcional en diciembre de 2027, tras aproximadamente 18 meses de construcción.

¿Qué cambios tendrá la renovación del estadio Atanasio Girardot?

El proyecto contempla una intervención de 44.000 metros cuadrados y elevará el aforo de 44.000 a 60.000 espectadores mediante la construcción de una tercera bandeja.

También incluirá una nueva cubierta que protegerá todas las tribunas del sol y la lluvia, pantalla interna de 360 grados, nueva silletería, mejores accesos, ampliación de espacios comerciales, remodelación de baños, camerinos, cabinas de prensa y palcos, además de ingresos con reconocimiento facial y mejoras en accesibilidad con rampas y pasarelas.

La modernización también contempla aumentar los servicios disponibles para los asistentes. Las unidades sanitarias pasarán de 399 a 531 y los accesos se ampliarán de 49 a 108 torniquetes. Además, la nueva infraestructura cumplirá con estándares internacionales de la FIFA, lo que permitirá que el escenario pueda albergar competiciones internacionales y eventos de gran formato.

En paralelo al inicio de las obras, el proyecto de modernización también avanza en su esquema de financiación. El Concejo de Medellín autorizó la concesión del estadio para que la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) asuma durante 20 años la explotación comercial, la administración y la gerencia de los recursos del escenario.

De acuerdo con la Alcaldía, los ingresos generados por esa operación se destinarán a la sostenibilidad y modernización del Atanasio Girardot a partir de 2027.