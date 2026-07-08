Nequi permite comprar dólares digitales: así funciona la opción que gana cada vez más usuarios

Los dólares digitales siguen ganando espacio entre los colombianos. Desde marzo de 2026, cuando Nequi habilitó la opción para comprar y vender dólares digitales (USDW) desde su aplicación, más de 6.000 personas han utilizado esta funcionalidad, una cifra que refleja el creciente interés por alternativas ligadas al dólar en medio del comportamiento reciente de la tasa de cambio.

La herramienta fue desarrollada en alianza con Wenia, el ecosistema de activos digitales del Grupo Cibest, y busca ofrecer una forma sencilla para que los usuarios puedan acceder a este tipo de activos directamente desde la aplicación, ya sea para ahorrar, invertir, hacer compras internacionales o prepararse para un viaje.

¿Qué son los dólares digitales y para qué sirven?

Los dólares digitales, conocidos como stablecoins o activos digitales estables, mantienen una equivalencia de 1:1 con el dólar estadounidense. Esto significa que, por cada USDW emitido, existe un dólar equivalente respaldado por una reserva de activos financieros administrada por Wenia.

De acuerdo con Nequi, quienes ya utilizan esta funcionalidad lo hacen principalmente para realizar compras en plataformas internacionales, diversificar sus inversiones, ahorrar en una moneda ligada al dólar o administrar recursos para sus negocios.

"La reciente disminución de la tasa de cambio ha llamado la atención de muchas personas por explorar alternativas vinculadas al dólar", explicó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

La directiva agregó que el propósito es que los usuarios puedan acceder a estas herramientas de manera "simple, segura e informada", entendiendo cómo funcionan antes de tomar una decisión financiera.

Así puede comprar dólares digitales desde Nequi

Las personas interesadas pueden realizar todo el proceso directamente desde la aplicación de Nequi. Para ello, deben completar la información solicitada y superar un proceso de verificación de identidad que garantiza la seguridad de la operación.

El servicio es operado por Wenia, entidad autorizada bajo una licencia clase F emitida por la Autoridad Monetaria de Bermudas.

"Desde Wenia acompañamos esta integración asegurando que la operación de los dólares digitales funcione de manera confiable y segura para los usuarios", señaló Pablo Arboleda, CEO de la compañía.

Según estimaciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), cerca de 6 millones de colombianos ya utilizan criptoactivos o plataformas relacionadas con este tipo de activos, una tendencia que continúa creciendo y que impulsa nuevas formas de gestionar el dinero en un entorno cada vez más digital y global.