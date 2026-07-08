FIFA investiga caso de presunto racismo contra el famoso streamer Speed

Un nuevo caso de presunto racismo se encuentra siendo investigado por parte de la FIFA a raíz de los fuertes comentarios que recibió el streamer Speed durante su participación en la tribuna en el partido de Argentina contra Cabo Verde.

Ante la respuesta viral del público, la FIFA también se pronunció al condenar enérgicamente las palabras que recibió el famoso por parte de varios aficionados que se encontraban junto a este durante el duelo deportivo.

RELACIONADO ONU respalda a Mbappé y condena ataque racista de la senadora paraguaya Celeste Amarilla

¿Qué pasó con Speed durante el partido de Argentina?

El famoso IShowSpeed se ha mostrado bastante interesado por varios de los encuentros deportivos durante la Copa del Mundo 2026 ya que ha asistido a una gran variedad de estos y ha dejado en claro su apoyo a equipos contrarios a Argentina.

Sin embargo, el hombre fue blanco de abucheos y comentarios durante el partido de Argentina versus Cabo Verde, pues mostró apoyo al equipo africano al encontrarse en medio de una mayoría argentina.

En los clips, tomados del propio stream que este estaba realizando, se observa el instante en el que un sujeto grita al famoso por llevar puesta la camiseta del equipo contrario.

Pero uno de los momentos más comentados fue cuando incluso una mujer también decidió lanzar gritos que, presuntamente, estaban haciendo alusión al color de piel del hombre al mandarlo a “llorar al zoológico”.

Por supuesto, la indignación se ha proliferado en todas las redes sociales en donde cientos de internautas han condenado vivamente los comentarios hechos principalmente por parte de la afición argentina.

RELACIONADO Experto cuestiona el papel de Trump en la polémica decisión de la FIFA sobre roja a Balogun

FIFA se pronuncia ante los insultos hacia Speed

"La FIFA tuvo conocimiento de un incidente entre un aficionado e IShowSpeed ​​en el estadio de Miami durante el partido Argentina-Cabo Verde, el 3 de julio de 2026, e inició una investigación de inmediato", dio a conocer el organismo rector.

Así mismo, se condenó enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Por esto, dieron a conocer que dichas acciones no tienen “cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad".

Pero este no ha sido el único inconveniente de presunto racismo durante la Copa del Mundo 2026, pues autoridades también han condenado vivamente los comentarios ofensivos que recibió Kylian Mbappé tras marcar el penalti decisivo que eliminó a Paraguay del Mundial.