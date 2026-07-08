El 'Pibe' Valderrama explotó con Lorenzo por sacar a Jhon Arias: esto dijo

El 'Pibe' Valderrama cuestionó una de las decisiones más discutidas de Néstor Lorenzo en la eliminación de Colombia frente a Suiza en el Mundial 2026. El excapitán aseguró que no entendió por qué salió Jhon Arias cuando era, a su juicio, uno de los mejores jugadores de la 'Tricolor'.

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando fuertes reacciones entre referentes del fútbol colombiano. Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos 'Pibe' Valderrama, quien no ocultó su inconformidad con el planteamiento de Néstor Lorenzo y, especialmente, con la sustitución de Jhon Arias durante el compromiso frente a Suiza.

El exvolante samario aseguró que el futbolista fue de los más destacados del equipo mientras estuvo en la cancha y consideró un error reemplazarlo en un partido que terminó definiéndose desde el punto penal.

Las declaraciones del histórico '10' rápidamente generaron debate entre los aficionados, pues la salida de Arias ya había sido uno de los cambios más cuestionados tras la derrota en Vancouver.

¿Qué dijo el 'Pibe' Valderrama sobre el cambio de Jhon Arias?

Valderrama fue directo al referirse a la decisión de Lorenzo y aseguró que no encuentra una explicación para que uno de los futbolistas más determinantes del equipo abandonara el terreno de juego.

No sé por qué sacaron a Jhon Arias, porque era la figura del equipo. No entiendo. Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser. Un jugador así tiene que estar los 90 minutos. No hay que cogerlo de cabala. Jhon Arias era la figura del equipo y él no dice nada, y en el fútbol y en la vida uno tiene que decir algo. Todos los partidos juega bien y para fuera, dijo Valderrama.

El exfutbolista también afirmó que Arias ha sido uno de los jugadores más constantes de la Selección Colombia durante los últimos compromisos y lamentó que, pese a su rendimiento, sea uno de los cambios habituales.

RELACIONADO Falcao habló tras la eliminación de Colombia en el Mundial de 2026

"Todos los partidos juega bien y para fuera", agregó el histórico capitán de la Tricolor.

Las palabras del 'Pibe' contrastan con la explicación entregada por Néstor Lorenzo, quien aseguró que el cambio obedeció al desgaste físico del jugador y al riesgo de que pudiera llegar tarde a una acción defensiva, además de buscar un ajuste táctico con el ingreso de Jáminton Campaz.

¿Qué más le reprochó el 'Pibe' a Colombia tras la eliminación?

Más allá del cambio de Arias, Valderrama señaló que la Selección Colombia volvió a evidenciar un problema que ha aparecido en distintos momentos del proceso: la falta de contundencia frente al arco.

¿Qué le hizo falta al equipo? Un goleador. Hoy tuvimos ocasiones de gol, no muchas como en los partidos anteriores, pero tuvimos ocasiones. Con una bastaba, afirmó.

El exjugador también reconoció el dolor que le dejó la eliminación y confesó que esperaba ver a Colombia instalada en los cuartos de final.

Estoy jodido. Ni cerca veía que íbamos a quedar afuera porque tenemos buen equipo. Esta Selección juega bien, pero no ganamos, expresó.

Pese al golpe sufrido en el Mundial, Valderrama envió un mensaje de confianza sobre el futuro del equipo y aseguró que, si Colombia mantiene la identidad futbolística mostrada durante el proceso de Néstor Lorenzo, tarde o temprano volverá a competir por los grandes objetivos internacionales.