“Mis ahorros”: la millonada que habría perdido Yeferson Cossio al apostar a favor de la Selección Colombia

El país se encuentra conmocionado ante la más reciente derrota de la Selección Colombia que la dejó por fuera de la Copa del Mundo 2026.

Por supuesto, miles de colombianos compartieron su experiencia desde la tribuna ya que un sin fin de hinchas hicieron presencia en el estadio BC Place Vancouver desde donde demostraron su frustración y tristeza al ver el negativo resultado para la tricolor.

Este fue el caso del creador de contenido Yeferson Cossio, quien, en compañía de su hermana, Jhonny Rivera, Andy Rivera y demás amigos, reveló detalles de la exorbitante apuesta que, al parecer, habría hecho a favor de la clasificación del equipo nacional.

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¿Cuánto dinero perdió Yeferson Cossio?

El antioqueño sorprendió al publicar fotografías y videos de su llegada al estadio en donde compartió junto a sus amigos y familiares a horas de que el encuentro diera inicio. Pero también decidió compartir detalles de la apuesta que realizó a favor de Colombia al apostar, según su versión, más de un millón de dólares.

Pero con el paso de los minutos la esperanza se desvaneció, pues el hombre publicó el momento en el que la mayor parte del estadio lamentó el resultado negativo que dejó por fuera de los cuartos de final al equipo.

Aunque había reiterado la importancia de ganar y el impacto que podría generar una pérdida tentativa, Cossio manifestó su profunda tristeza por ver que el resultado de los penales no favoreció la apuesta que hizo.

“Esta vez perdimos, qué dolor. Pero qué momentos tan bonitos, la pasamos increíble entre amigos”, afirmó.

Así mismo, compartió el instante en el que el público celebró el triunfo de Suiza, mientras que la hinchada de Colombia rompió en llanto, silencio y desesperanza por lo ocurrido en la definición por penales.

Yeferson Cossio ayudará a las mascotas de un refugio

Por otro lado, el antioqueño sorprendió al dar a conocer que pondrá a disposición uno de sus terrenos en Antioquia para una fundación de mascotas en riesgo de desalojo.

También, manifestó su interés por ayudar a los rescatistas de Canes Guerreros con lo necesario para seguir manteniendo a aproximadamente 200 animales.

Por supuesto, su gesto ya ha generado amplias reacciones en redes sociales ya que varios de sus internautas exaltaron la labor animalista que Cossio ha realizado con cientos de animales en el país.