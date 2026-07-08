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Las señales que podrían revelar que se está convirtiendo en adicto al trabajo

Las señales silenciosas que podrían indicar una adicción al trabajo. Podrían ser una alerta para su salud.

señales del trabajador adictivo
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 08 de 2026
09:49 a. m.
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La adicción al trabajo, conocida como workaholism, puede pasar desapercibida porque suele confundirse con compromiso o productividad. Sin embargo, especialistas advierten que existen señales que podrían indicar que el trabajo está afectando la salud física, mental y las relaciones personales.

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Trabajar con disciplina y responsabilidad es una cualidad valorada en cualquier profesión. No obstante, cuando el empleo ocupa la mayor parte del tiempo, genera ansiedad al desconectarse y desplaza la vida personal, podría tratarse de algo más que dedicación.

La adicción al trabajo es un comportamiento reconocido por expertos en salud mental como una necesidad compulsiva de trabajar de manera excesiva, incluso cuando no existe una obligación real. Con el tiempo, esta conducta puede aumentar el riesgo de agotamiento, estrés crónico, problemas cardiovasculares, trastornos del sueño y dificultades en la vida familiar y social.

Aunque no todas las personas que trabajan muchas horas desarrollan esta condición, sí existen señales que merecen atención.

¿Cuáles son las señales de una posible adicción al trabajo?

Los especialistas coinciden en que uno de los principales indicadores es la incapacidad para desconectarse del trabajo. Revisar constantemente el correo electrónico, responder mensajes laborales fuera del horario o sentir culpa durante los momentos de descanso son algunas de las conductas más frecuentes.

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También pueden aparecer otros síntomas como:

  • Pensar en el trabajo incluso durante vacaciones o reuniones familiares.
  • Trabajar más horas de las necesarias sin que alguien lo exija.
  • Descuidar la pareja, amigos o actividades recreativas.
  • Sentir ansiedad, irritabilidad o frustración cuando no se está trabajando.
  • Priorizar siempre las obligaciones laborales por encima del descanso.
  • Tener problemas para dormir debido a preocupaciones relacionadas con el empleo.

En muchos casos, quienes presentan estas conductas consideran que simplemente son personas comprometidas, lo que dificulta reconocer el problema.

¿Qué consecuencias puede tener el exceso de trabajo?

La exposición constante al estrés laboral puede afectar diferentes aspectos de la salud. El agotamiento físico y emocional, conocido como síndrome de burnout, es una de las principales consecuencias, pero no la única.

Diversas investigaciones también han relacionado las jornadas laborales excesivas con un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ansiedad, depresión y disminución del rendimiento cognitivo.

Además, el aislamiento social suele convertirse en otro efecto importante, ya que el trabajo termina ocupando el espacio destinado a la familia, las amistades y el tiempo libre.

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Los expertos recomiendan establecer horarios claros, respetar los momentos de descanso, practicar actividades recreativas y aprender a desconectarse del entorno laboral. Si el trabajo comienza a afectar la salud o las relaciones personales, buscar orientación con un profesional de la salud mental puede ser un paso importante para recuperar el equilibrio.

Mantener una buena productividad no significa trabajar sin límites. Encontrar un balance entre las responsabilidades laborales y la vida personal sigue siendo una de las principales herramientas para cuidar el bienestar físico y emocional.

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