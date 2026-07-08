Habrá nuevos reglamentos técnicos para carros y motos: dan nueva fecha de entrada en vigor

El Ministerio de Transporte confirmó el aplazamiento de la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos que modificarán los requisitos para vehículos, motocicletas, remolques y semirremolques en Colombia.

La decisión concede un año adicional antes de que comiencen a exigirse las nuevas normas, con el objetivo de fortalecer los estudios técnicos que respaldarán su implementación.

La medida beneficia temporalmente a fabricantes, importadores, comercializadores y organismos de certificación, quienes dispondrán de más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias relacionadas con elementos fundamentales de seguridad vial.

¿Qué cambia con los reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas?

Los reglamentos aplazados establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir distintos componentes utilizados en automotores y motocicletas. Entre ellos se encuentran las llantas para vehículos y motos, los sistemas de frenado, los vidrios de seguridad, los sistemas de retención para ocupantes, como los cinturones de seguridad, y las cintas retrorreflectivas.

Con esta decisión, la aplicación de las nuevas disposiciones se trasladará entre agosto y octubre de 2027, mientras que algunos requisitos específicos comenzarán a implementarse de manera gradual entre 2028 y 2030, dependiendo del reglamento correspondiente.

El Ministerio de Transporte explicó que el tiempo adicional permitirá culminar los estudios que adelanta junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con el propósito de armonizar diferentes estándares internacionales en materia de seguridad vehicular.

¿Por qué se aplazó la entrada en vigencia?

Según la cartera de Transporte, la prórroga busca garantizar que las nuevas reglas cuenten con un respaldo técnico suficiente y puedan implementarse con seguridad jurídica.

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"Asegurar una implementación técnicamente sólida, coordinada y respaldada por estudios especializados que permitan adoptar decisiones regulatorias con mayor rigor y seguridad jurídica", explicó la entidad al justificar el aplazamiento.

Además, el Gobierno trabaja en la armonización entre las normas internacionales de las Naciones Unidas (WP.29) y los estándares federales de seguridad vehicular de Estados Unidos (FMVSS), con el fin de facilitar la coexistencia de ambos sistemas en el mercado colombiano.

El Ministerio también señaló que este periodo permitirá a fabricantes, importadores y organismos de certificación prepararse para cumplir las futuras exigencias sin afectar la oferta de vehículos y motocicletas en el país.