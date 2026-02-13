Tras suspensión del salario mínimo, esto es lo que pasará con el auxilio de transporte en Colombia

Mediante el Consejo de Estado, este viernes se informó al país la suspensión provisional del salario mínimo en el país. Dicha norma era la que sustentaba el incremento del salario mínimo para el año 2026, fijándolo en un valor histórico de $1.750.905 pesos (sin incluir auxilio de transporte), lo que representaba un aumento aproximado del 23.7%.

Ante este panorama, el Consejo de Estado ha otorgado un plazo de ocho días calendario al Gobierno para expedir un decreto transitorio que defina un nuevo valor, esta vez respaldado por estudios técnicos verificables.

Pese a la suspensión, expertos jurídicos y el propio Ministerio del Trabajo han aclarado que no habrá efectos retroactivos. Esto significa que lo pagado en el mes de enero y lo que se cause en la presente quincena de febrero; no se le puede descontar dinero a los empleados por esta decisión judicial.

¿Qué pasará con el auxilio de transporte tras suspensión?

Una de las mayores dudas entre los ciudadanos es qué sucederá con el auxilio de transporte, que para este año se había fijado en $249.095 pesos mediante el Decreto 1470 de 2025. Al ser el salario mínimo y el auxilio de transporte decretos independientes pero complementarios, la situación genera un escenario técnico complejo.

Sin embargo, está regulado por un acto administrativo distinto, el Decreto 1470 de 2025, es decir, no tiene nada que ver con el salario mínimo.

Bajo esta medida, el auxilio de transporte continuará aplicándose bajo las condiciones vigentes, tanto en monto como en criterios de asignación.

Cabe recordar que este auxilio lo recibían los trabajadores devengarán hasta $3.501.810.