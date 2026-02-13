CANAL RCN
Economía

¿Es legal que las empresas descuenten lo ya pagado del salario mínimo a sus trabajadores?

Salario mínimo con el 23%: ¿pueden las empresas descontar a los trabajadores lo que ya pagaron?

¿Es legal descontar el salario mínimo del 23% ya pagado? Claves tras la decisión judicial
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La suspensión provisional del decreto que fijó un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 desató una fuerte inquietud entre millones de trabajadores en Colombia. Frente a esta incertidumbre, ¿pueden las empresas descontar de próximas quincenas el dinero que ya pagaron con ese incremento?

¿Qué pasará con el precio de la administración y el transporte público tras la suspensión provisional del salario mínimo 2026?
RELACIONADO

¿Qué pasará con el precio de la administración y el transporte público tras la suspensión provisional del salario mínimo 2026?

La respuesta, desde el punto de vista jurídico y laboral, es clara: no es viable descontar lo ya pagado ni reducir salarios de manera retroactiva. Así lo explicaron expertos en derecho laboral y constitucional en La FM, tras la decisión adoptada por el Consejo de Estado.

La suspensión no elimina de inmediato los efectos del decreto ni invalida los pagos realizados mientras estuvo vigente. Por el contrario, protege los derechos económicos ya causados por los trabajadores y limita el margen de acción de los empleadores frente a la nómina.

¿Pueden las empresas descontar de próximas quincenas el salario mínimo del 23%?

De acuerdo con Consejo de Estado, la suspensión provisional del decreto no tiene efectos retroactivos automáticos. Esto significa que los pagos realizados bajo el aumento del 23% siguen siendo válidos y no pueden ser objeto de descuentos posteriores.

Francisco Barbosa, exfiscal general y analista en La FM, fue enfático al señalar que la medida cautelar “no invalida automáticamente los pagos ya realizados”. En la práctica, esto impide que las empresas compensen o descuenten esos valores en quincenas futuras.

¿Qué pasaría si el Gobierno no cumple con la suspensión provisional del salario mínimo?
RELACIONADO

¿Qué pasaría si el Gobierno no cumple con la suspensión provisional del salario mínimo?

En la misma línea, Camilo Cuervo, abogado laboralista y socio de Holland & Knight, aseguró que los salarios pagados en enero y en la primera quincena de febrero “van a quedar como quedaron” y que ningún trabajador está obligado a devolver dinero. Lo ya pagado, explicó, queda jurídicamente protegido.

Intentar un descuento implicaría desconocer derechos adquiridos, lo que podría derivar en demandas laborales por descuentos indebidos, sanciones administrativas y costos adicionales para las empresas.

Suspensión del aumento del salario mínimo del 23%: efectos legales y plazos

Javier Eduardo Almanza Junco, coordinador del área de Derecho Laboral del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, explicó que la suspensión ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, cumpliendo los criterios técnicos de la Ley 278 de 1996, como inflación, productividad y crecimiento del PIB.

Durante ese período, el aumento del 23% sigue vigente, ya que la suspensión solo produce efectos reales cuando se publique el nuevo decreto. Por eso, según se explicó en La FM, “esta quincena se va con el 23%”.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo
RELACIONADO

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo

En términos prácticos, las empresas deben mantener el pago con el incremento mientras no exista una nueva norma en firme. Cualquier reducción solo podría aplicarse hacia el futuro y nunca sobre valores ya causados y pagados.

Registraduría dio a conocer listado de ciudadanos que ganarán un millón de pesos por trabajar 10 días
RELACIONADO

Registraduría dio a conocer listado de ciudadanos que ganarán un millón de pesos por trabajar 10 días

De esta manera, la seguridad jurídica protege al trabajador y obliga a las empresas a actuar con cautela mientras el Gobierno emite una nueva regulación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Acopi advierte: suspensión del decreto de salario mínimo deja a mipymes en limbo jurídico

Trabajo

Registraduría dio a conocer listado de ciudadanos que ganarán un millón de pesos por trabajar 10 días

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 13 de febrero de 2026

Otras Noticias

Estados Unidos

Congresista reveló que su hijo fue retenido por el ICE: "Vivía en el exilio"

La representante a la Cámara por el Partido Conservador aseguró que su hijo se encontraba en Estados Unidos de manera legal.

Elecciones en Colombia

Candidatos a la Cámara analizan la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo

Los candidatos a la Cámara, Leonor Espinosa, Sol Suárez y Andrés Sánchez analizan la decisión sobre el salario mínimo y la polémica por la salida del general Urrego.

Artistas

¿Quién es el papá del segundo bebé de Isabella Ladera?

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: el superclásico por Sudamericana se jugará sin público visitante

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario