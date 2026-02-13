CANAL RCN
Colombia

Dj Dever cumple tres días desaparecido: así fue la velatón en Cartagena por su pronto regreso

Durante la velatón habló la madre de Dj Dever y dijo que “su corazón de mamá le decía que el artista se encuentra vivo”.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
05:14 p. m.
Se cumplen más de 72 horas desde que Deberson José Ríos Caicedo, más conocido en el mundo de la champeta como DJ Dever, fue visto por última vez junto con dos trabajadores más luego de una presentación privada en una cabaña del municipio de Tubará, cerca de Barranquilla, la noche del martes 10 de febrero.

Velatón en Cartagena por el regreso de DJ Dever y sus trabajadores

En la tarde del jueves 12 de febrero, en la calle Dardanelos del barrio Torices, en Cartagena, se realizó una velatón y jornada de oración por el pronto regreso de Deverson José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, y sus compañeros de trabajo, Leonard Rodríguez Iriarte y Antony García.

Antes de perder comunicación, el artista habría manifestado a su pareja sentimental desconfianza por el ambiente y la organización del encuentro, incluso compartió su ubicación en tiempo real con ella. Las bailarinas de Dever aparecieron e informaron que a él, Leonard y Antony “los amarraron, desnudaron y subieron a una camioneta sin rumbo conocido”.

Durante la velatón habló la madre de Dever y dijo que “su corazón de mamá le decía que el artista se encuentra vivo” y pidió a quienes lo tienen que se lo devuelvan. También tomó el micrófono el hijo mayor del cantante Lil Silvio y suplicó que dejen en libertad a Dever, Leonard y Antony.

Investigación en marcha por parte de las autoridades

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez, en entrevista con El Heraldo de Barranquilla, confirmó que las labores están en marcha.

“El Grupo Gaula Mebar y el Gaula Atlántico adelantan acciones de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del DJ y las demás personas que fueron reportadas como desaparecidas”.

La información conocida hasta el momento indica que el artista habría sido sacado del lugar desnudo y amordazado. Después de ese momento no se volvió a saber nada de él ni de sus acompañantes.

