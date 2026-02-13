¿Conveniencia económica en la relación?: estudio reveló que el 40% de los hombres finge para gustar

Se acerca la celebración de San Valentín y con esta se incrementan indiscutiblemente los planes en pareja y el contenido amoroso en distintas redes sociales. Sin embargo, una reciente encuesta, hecha por la Universidad Manuela Beltrán, ya ha causado gran revuelo sobre las verdaderas razones que sostienen o fracturan una relación sentimental.

Aunque el 87,9 % asegura que lo más importante al iniciar una relación es el amor y la atracción real, otros resultados revelan que el dinero, la estabilidad y los roles de género siguen jugando un papel más determinante de lo que muchos estarían dispuestos a admitir.

Incidencia de los estereotipos en las relaciones

El estudio confirma uno de los estereotipos más repetidos: los hombres son más visuales. Mientras el 24 % de los hombres afirma que el físico es lo que más pesa al fijarse en alguien, solo el 4,4 % de las mujeres piensa igual. Es decir, ellos valoran cinco veces más la apariencia que ellas. En contraste, el 87,8 % de las mujeres prioriza la forma de ser, frente al 70 % de los hombres.

¿Cuál es la brecha más importante en las relaciones?

Según los resultados de la investigación, el 36,7 % de las mujeres afirma que su pareja debe ganar igual o más que ellas (20 % igual, 16,7 % más). En los hombres, esa cifra apenas llega al 2 %. Uno de los detalles que llaman más la atención: ningún hombre eligió la opción “necesito que gane más que yo”.

Aunque el 58,6 % asegura que se va cuando se acaba el encanto, el estudio revela otras razones, tales como: el 19,3 % admite que estuvo en una relación por beneficios económicos y ya terminó, el 6,4 % reconoce que el encanto se perdió, pero sigue ahí.

Por su parte, las mujeres que siguen actualmente en una relación por beneficios cuadruplican a los hombres (8,9 % vs 2 %). Sin embargo, más hombres admiten haberlo hecho en el pasado (24 % vs 16,7 %).

Para Sonia Camargo, psicóloga de la UMB, esto puede entenderse desde varios enfoques, pues, según la experta, las decisiones amorosas no son aisladas del contexto social y económico.

“La mujer no busca dinero por instinto, sino como estrategia compensatoria ante la brecha salarial persistente”.

¿Los hombres maquillan sus vidas para gustar más?

Otro de los detalles más interesantes, dentro de los resultados, señala que el 40 % de los hombres admite haber maquillado su personalidad o su imagen para gustarle a alguien (28 % “algo menor” y 12 % de forma consciente), frente al 32,2 % de las mujeres.

“La mentira masculina sobre las finanzas no es necesariamente maliciosa, sino defensiva. Admitir insolvencia económica representa, bajo el esquema tradicional, una falla en el desempeño del rol de género asignado”, explicó Camargo.

Finalmente, se identificó que el 16,7 % de las mujeres siente que el encanto se pierde en menos de seis meses, mientras que solo el 2 % de los hombres reporta lo mismo. Pero cuando los hombres pierden el encanto, tienden a quedarse más tiempo en la relación (10 % vs 4,4 % en mujeres). Las mujeres se desencantan más rápido, pero se van. Los hombres se desencantan menos, pero cuando lo hacen se quedan.

“Las relaciones se mantienen mientras la percepción de costos y beneficios sea equilibrada. Sin embargo, la socialización de género tiende a penalizar más la soltería en mujeres que en hombres”, finalizó la experta.