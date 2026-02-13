Visita de Trump a Venezuela: presidente de EE. UU. dice que irá, sin precisar cuándo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que visitará Venezuela, aunque no precisó cuándo se concretará ese viaje. “Visitaré Venezuela”, dijo ante preguntas de un periodista en la Casa Blanca, pero luego aclaró sobre la fecha: “No lo hemos decidido”.

El anuncio se produce después de la operación militar ordenada por Trump el 3 de enero, que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Trump se jacta del “discombobulator” ante tropas

Durante un acto con militares en la base de Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, Trump se jactó del uso de un arma secreta denominada “discombobulator” (“desorientador”), que según afirmó puede bloquear sistemas de defensa rusos y chinos y fue utilizada en la operación en Venezuela.

“Hasta se habla del ‘discombobulator’, porque no alcanzaron a hacer ni un solo disparo”, dijo el mandatario, al referirse al bloqueo de gran parte de los sistemas defensivos venezolanos durante la incursión del 3 de enero.

El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán.

Es la primera vez que Trump menciona públicamente esta arma en un evento, luego de haber dejado escapar algunos detalles en entrevistas anteriores. En el acto estuvo acompañado por su esposa, Melania Trump, y se dirigió a soldados y familias militares antes de reunirse a puerta cerrada con las fuerzas especiales que participaron en la incursión en Caracas y otras regiones de Venezuela.

Balance de la operación y situación judicial de Maduro

La operación que terminó con la captura de Maduro fue calificada por Trump como “un éxito total”. Según la información difundida, 83 personas murieron y más de 112 resultaron heridas durante el asalto, que comenzó con bombardeos estadounidenses contra objetivos militares venezolanos.

Ningún militar estadounidense murió, aunque el presidente señaló que tres pilotos de helicóptero resultaron heridos de consideración. Maduro permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, de los cuales se ha declarado no culpable. Su próxima audiencia judicial está programada para el 17 de marzo.