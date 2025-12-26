Avianca hace advertencia a viajeros que tienen planeado ir a Estados Unidos para este fin de año

En plena temporada de festividades de fin de año, la aerolínea Avianca ha emitido una alerta preventiva dirigida a todos los pasajeros con planes de viaje hacia o desde los Estados Unidos. La advertencia surge ante el pronóstico de condiciones meteorológicas extremas, específicamente una fuerte tormenta invernal que amenaza con afectar las operaciones aéreas en la costa este de dicho país, con especial énfasis en la ciudad de Nueva York.

La compañía informó que, debido a la llegada de un frente frío que podría generar la mayor acumulación de nieve en los últimos tres años, se prevén posibles cancelaciones y retrasos significativos en los itinerarios.

Ante este panorama, la aerolínea activó de inmediato un plan de protección flexible para mitigar el impacto en los miles de viajeros que se desplazan durante este fin de semana.

Así opera el plan de protección para viajeros

El protocolo de emergencia está diseñado para pasajeros con tiquetes emitidos para volar entre el 25 y el 27 de diciembre de 2025. Según el comunicado oficial, los viajeros afectados podrán beneficiarse de las siguientes medidas:

Cambios sin costo: Los usuarios podrán modificar la fecha de su vuelo sin pagar penalidades ni diferencia tarifaria

Vigencia extendida: El cambio de itinerario se podrá realizar para volar hasta 30 días después de la fecha en que se normalicen las operaciones aéreas

Condiciones: El beneficio aplica manteniendo el mismo trayecto y la misma clase de servicio originalmente adquirida.

Avianca instó a los viajeros a autogestionar sus cambios a través de la aplicación móvil o el sitio web oficial, con el fin de evitar colas en los aeropuertos y saturación en las líneas de atención telefónica.

Otras recomendaciones de la aerolínea

Más allá de la contingencia climática, la aerolínea recordó que esta temporada de fin de año es la de mayor flujo de pasajeros en su historia, operando más de 160 rutas. Para garantizar una experiencia de viaje fluida hacia destinos estadounidenses como Miami, Nueva York, Orlando o Dallas, Avianca sugiere seguir estas pautas: