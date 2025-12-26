CANAL RCN
Economía

Avianca hace advertencia a viajeros que tienen planeado ir a Estados Unidos para este fin de año

La aerolínea emitió una advertencia a sus pasajeros sobre posibles afectaciones en los itinerarios de vuelos

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
09:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En plena temporada de festividades de fin de año, la aerolínea Avianca ha emitido una alerta preventiva dirigida a todos los pasajeros con planes de viaje hacia o desde los Estados Unidos. La advertencia surge ante el pronóstico de condiciones meteorológicas extremas, específicamente una fuerte tormenta invernal que amenaza con afectar las operaciones aéreas en la costa este de dicho país, con especial énfasis en la ciudad de Nueva York.

La compañía informó que, debido a la llegada de un frente frío que podría generar la mayor acumulación de nieve en los últimos tres años, se prevén posibles cancelaciones y retrasos significativos en los itinerarios.

Ante este panorama, la aerolínea activó de inmediato un plan de protección flexible para mitigar el impacto en los miles de viajeros que se desplazan durante este fin de semana.

Así opera el plan de protección para viajeros

El protocolo de emergencia está diseñado para pasajeros con tiquetes emitidos para volar entre el 25 y el 27 de diciembre de 2025. Según el comunicado oficial, los viajeros afectados podrán beneficiarse de las siguientes medidas:

  • Cambios sin costo: Los usuarios podrán modificar la fecha de su vuelo sin pagar penalidades ni diferencia tarifaria
  • Vigencia extendida: El cambio de itinerario se podrá realizar para volar hasta 30 días después de la fecha en que se normalicen las operaciones aéreas
  • Condiciones: El beneficio aplica manteniendo el mismo trayecto y la misma clase de servicio originalmente adquirida.
    Avianca instó a los viajeros a autogestionar sus cambios a través de la aplicación móvil o el sitio web oficial, con el fin de evitar colas en los aeropuertos y saturación en las líneas de atención telefónica.

Otras recomendaciones de la aerolínea

Más allá de la contingencia climática, la aerolínea recordó que esta temporada de fin de año es la de mayor flujo de pasajeros en su historia, operando más de 160 rutas. Para garantizar una experiencia de viaje fluida hacia destinos estadounidenses como Miami, Nueva York, Orlando o Dallas, Avianca sugiere seguir estas pautas:

  • Check-in anticipado: Para vuelos con destino a Estados Unidos, el registro debe realizarse 24 horas antes de la salida.
  • Llegada al aeropuerto: Se recomienda presentarse con al menos 4 horas de antelación para vuelos internacionales, previendo las demoras en los controles de seguridad y migración.
  • Uso de BioMig: En alianza con Migración Colombia, se incentiva el uso de este sistema de reconocimiento biométrico para agilizar el paso por migración en menos de un minuto. Quienes se inscriban por primera vez podrán recibir incentivos como millas o bonos de descuento.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Corte Constitucional reduce semanas de cotización para pensión de mujeres en Colombia

Ecopetrol

Ecopetrol reveló la cantidad de gas que dispondrá para atender el mercado entre febrero y mayo de 2026

Loterías

Estos fueron los números que más cayeron en el Baloto durante el 2025: téngalos en cuenta

Otras Noticias

Congreso de la República

Congreso citará a todo el gabinete por decreto de emergencia económica

En el debate también se pedirá explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la deuda de 23 billones de pesos en bonos TES.

James Rodríguez

Entre cascadas y paisajes verdes: así vive James Rodríguez sus vacaciones de fin de año

James Rodríguez recarga energías en medio de la naturaleza preparándose para los retos del 2026.

Redes sociales

El Año Viejo de Karina García encendió las redes: así es la muñeca que es viral

Estados Unidos

Hombre se quitó la vida luego de asesinar a su pareja y dejar gravemente herida a su hijastra en EE. UU.

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores