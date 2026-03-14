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Adiós a la tarjeta TuLlave: Transmilenio anuncia nueva forma de pagar el pasaje

La iniciativa busca modernizar el pago del transporte público en Bogotá mediante tecnología sin contacto.

Torniquetes de Transmilenio en el Portal Norte
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
07:39 a. m.
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Transmilenio comenzó a implementar una nueva forma de pago que permite a los usuarios validar el pasaje usando el celular, sin necesidad de tener la tarjeta física. La alternativa permite validar el ingreso acercando el dispositivo móvil al lector del torniquete.

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Esta iniciativa hace parte del proceso de modernización tecnológica del sistema. Con esta implementación, la entidad busca facilitar el acceso al transporte público y ofrecer más alternativas de pago digital para los usuarios del sistema.

Cómo funciona el pago del pasaje de Transmilenio con el celular

El nuevo método se basa en la tecnología NFC (Near Field Communication), utilizada para realizar pagos sin contacto. En lugar de pasar la tarjeta por el lector del torniquete, el usuario solo debe acercar su teléfono al dispositivo habilitado en la estación.

Cuando el celular se aproxima al lector, el sistema reconoce automáticamente la tarjeta vinculada a la billetera digital del teléfono, que puede ser la tarjeta Tu Llave, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito compatible. Si la validación es exitosa, el torniquete se abre y el usuario puede ingresar al sistema.

De acuerdo con la información del sistema de transporte, el proceso de validación toma apenas unos segundos, funcionando de manera similar a los pagos sin contacto que ya se utilizan en muchos comercios y servicios alrededor del mundo.

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Estaciones donde ya se puede pagar Transmilenio con el celular

Por ahora, el pago del pasaje de Transmilenio con el celular se encuentra en fase de implementación, por lo que solo está disponible en algunas estaciones específicas del sistema.

Actualmente, los usuarios pueden utilizar esta opción en dos puntos clave de la red:

  • Portal Norte
  • Estación El Tiempo - Cámara de Comercio

En estas estaciones se instalaron lectores especiales capaces de reconocer los pagos realizados desde dispositivos móviles compatibles con tecnología NFC.

Para usar este sistema, el usuario debe contar con un teléfono móvil con tecnología NFC activada y tener configurada una billetera digital con una tarjeta válida.

Este mecanismo también permite evitar la recarga presencial en puntos físicos, lo que puede agilizar el ingreso al sistema y simplificar la experiencia de los pasajeros.

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