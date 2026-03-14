Menor de 14 años fue aprehendido en la Terminal del Sur en Bogotá: llevaba 11 kilos de marihuana en su equipaje

En medio de actividades de registro y control en la Terminal del Sur, en Bogotá, uniformados de la Policía encontraron que un menor de nacionalidad extranjera llevaba en su equipaje 11.500 gramos de marihuana, distribuidos en 23 bolsas herméticas. Así lo dio a conocer el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales:

“En el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia, la Policía Nacional, a través de sus unidades en la Terminal del Sur, logra la aprehensión de un menor de edad de, aproximadamente, 14 años y la incautación de cerca de 11 kilos de una sustancia con características similares a las de la marihuana”.

Al notar que viajaba solo, las autoridades decidieron abordarlo, y fue entonces cuando revisaron su maleta y descubrieron los alucinógenos que cargaba en su interior.

¿Qué iba a hacer con los 11 kilos de marihuana en su maleta?

Según comentó el menor, debía entregar la maleta y su contenido en la ciudad a la que viajaba. Sin embargo, las autoridades lograron evitar su distribución, afectando, además, las finanzas de grupos dedicados al tráfico de sustancias ilegales.

“El adolescente, de nacionalidad venezolana, junto con el alucinógeno, fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el hecho que se le atribuye”. En concreto, es acusado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Autoridades reiteran su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de menores de edad:

Tras los hechos registrados en la terminal terrestre de transportes, la Policía reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de menores de edad en los principales puntos de ingreso y salida de la capital colombiana.

Además, el teniente coronel Caro extendió una invitación “a la comunidad en general a que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida o integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea denunciado a través de nuestra línea de emergencias 123, la línea 141 o acudiendo a las zonas de atención más cercanas”.