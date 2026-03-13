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Bogotá supera los 200 mil huecos tapados en los barrios: así puede reportar daños en la vía

¿Hay huecos en su barrio? Conozca cómo reportarlos en Bogotá.

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Foto: Cortesía UMV

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
09:48 p. m.
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Los huecos en las vías siguen siendo una de las principales preocupaciones de conductores, ciclistas y peatones en la capital.

Para enfrentar este problema, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) ha intensificado sus trabajos de intervención y ha habilitado varios canales de atención para reportar huecos en Bogotá, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y agilizar la respuesta institucional.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre 2024 y el 11 de marzo de 2026 se han tapado 211.471 huecos en la ciudad, una cifra que refleja el esfuerzo del Distrito por mejorar las condiciones de la malla vial en corredores locales e intermedios.

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El balance muestra una tendencia creciente en las intervenciones realizadas. Durante 2024 se atendieron 79.623 huecos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 105.157 reparaciones. En lo que va de 2026, con corte al 11 de marzo, ya se han tapado 15.691 huecos en distintos sectores de la capital.

En promedio, la UMV está realizando cerca de 7.000 reparaciones cada mes, lo que equivale a más de 250 intervenciones diarias en distintos puntos de la ciudad.

Actualmente, la entidad opera con 36 frentes de obra activos: 25 en horario diurno y 11 durante la noche. Las jornadas nocturnas buscan aumentar la eficiencia de las reparaciones y disminuir las afectaciones al tráfico en horas de mayor circulación.

Canales para reportar huecos en Bogotá y solicitar reparación de vías

Los ciudadanos cumplen un papel clave en la identificación de daños en la malla vial. Por esta razón, el Distrito ha habilitado diferentes canales de atención para reportar huecos en Bogotá, lo que permite priorizar intervenciones en los sectores más afectados.

Los reportes pueden hacerse por varias vías:

  • Línea telefónica: 377 95 55 (extensión 1002)
  • Atención presencial: Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento – Torre AIRE, piso 3
  • Horario: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.
  • Canales digitales: Los ciudadanos también pueden reportar huecos a través del portal oficial de la UMV o enviando un correo electrónico al canal de atención ciudadana.
  • Redes sociales: La entidad también recibe reportes por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales.
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Según el Distrito, cuando un ciudadano reporta un daño en la vía, la información entra en el sistema de priorización de la entidad, lo que permite programar inspecciones técnicas y definir el tipo de intervención que requiere el punto reportado.

Obras de mantenimiento vial que adelanta Bogotá

Además de la reparación de huecos, la UMV ejecuta obras de mantenimiento y mejoramiento en varios corredores estratégicos de la ciudad.

Algunas de las intervenciones más destacadas incluyen trabajos en la Avenida Muiscas – Corabastos, un corredor clave para el abastecimiento de alimentos, donde se han recuperado cerca de 6.000 metros cuadrados de vía.

También se adelantan trabajos en la carrera Séptima, uno de los ejes viales más importantes y con mayor flujo vehicular de Bogotá.

Otros proyectos relevantes incluyen la conexión Suba Lisboa – calle 80, donde se han intervenido cerca de 10.000 metros cuadrados de vía para mejorar la movilidad en ese sector.

De igual forma, avanzan obras en la calle 222, donde se están recuperando 12.500 metros cuadrados en una vía que durante años presentó problemas de inundación. Actualmente, esta obra registra un avance cercano al 51 %.

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El modelo de intervención también se ha fortalecido gracias a la articulación con entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), además de convenios con alcaldías locales como Kennedy, Bosa, Engativá, Usaquén, Fontibón, Puente Aranda y Chapinero.

Con estos mecanismos, el Distrito busca reducir los tiempos de respuesta y mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. Mientras tanto, la participación ciudadana sigue siendo fundamental: reportar los huecos permite que las autoridades identifiquen los puntos críticos y programen las reparaciones con mayor rapidez.

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