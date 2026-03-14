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Consultor penitenciario revela detalles sobre la cárcel en la que se encuentra Maduro y el porqué de sus gritos en las noches

En declaraciones recientes describió el centro de detención como “el infierno en la tierra” y la situación de Maduro como “miserable y deshumanizante”.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y X
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y X

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
07:40 a. m.
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Reducido a una celda de dos por tres y sujeto al régimen de la Unidad de Alojamiento Especial (SHU, por sus siglas en inglés) del centro de detención de Brooklyn, en la bahía de Nueva York, el antiguo líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pasa los días a la espera de un juicio en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.

De hacer mofa de Washington y encabezar toda clase de eventos en Venezuela, el sucesor del chavismo, que estuvo 13 años en el poder, vive en completo aislamiento, con luces que permanecen prendidas 24/7 y permiso para dejar su celda, únicamente, tres veces por semana, durante una hora.

Las condiciones en el centro de detención de Brooklyn, además, no son las mejores. Problemas con roedores, asistencia médica limitada y fallas en la calefacción durante el cruento invierno que azotó a la Gran Manzana logran quebrar a cualquiera. En palabras del consultor penitenciario Sam Mangel, “es el infierno en la tierra”.

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Prisioneros dicen escuchar los gritos de Maduro en las noches:

La orden sobre Maduro es una sola: mantenerlo a salvo hasta que vaya a juicio. Podría tratarse del reo de más alto perfil en la historia del penal, que ha mantenido tras las rejas al rapero Sean 'Diddy' Combs; la expareja sentimental de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell; y el antiguo jefe de inteligencia del régimen venezolano, Hugo 'el Pollo' Carvajal, entre otros.

Sin embargo, las medidas de seguridad de Maduro parecen más una especie de castigo. Cuando sale, debe hacerlo con grilletes en pies y manos, bajo supervisión estricta de los guardias de seguridad, y el resto del tiempo está en una pequeña celda con una cama de metal, un lavabo y un inodoro.

Desde allí, según dijo al diario español ABC el abogado de uno de los presos que se encuentra en un módulo cercano, Maduro grita en las noches, sin recibir respuesta: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”.

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“Una situación miserable" y "deshumanizante”

Según Mangel, el centro de detención de Brooklyn “está en unas condiciones de abandono total, con falta de financiación, sin suficiente personal. Es un lugar en el que a nadie le gustaría pasar ni siquiera un minuto”.

Al consultar al portavoz de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) sobre la situación de Maduro que, además, solicitó asistencia médica al juez que lleva su caso, respondieron a ABC que “por razones de seguridad y privacidad, el BOP no desvela las condiciones de confinamiento de ninguna persona bajo su custodia”.

Luego de haber trabajado con internos de distintos penales, Mangel lo condensa en una frase: “Es una situación miserable, deshumanizante”.

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