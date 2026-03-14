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"¿Están preparados?": Paola Jara sorprendió con este mensaje tras los rumores de un nuevo embarazo

Los internautas reaccionaron de inmediato tras las palabras de Paola Jara. Estos son los detalles.

Foto: @paolajarapj en Instagram.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
09:48 a. m.
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En los últimos días, en las redes sociales comenzó a circular un rumor sobre un segundo embarazo de Paola Jara.

La reconocida cantante de música popular se convirtió en mamá en noviembre del 2025 y, desde ese entonces, se ha visto muy feliz junto a Emilia, su hija, y Jessi Uribe, su pareja.

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A lo largo de la semana que está en curso, Jessi Uribe publicó un video estando muy cerca al vientre de la artista y, por lo tanto, varios seguidores pensaron que se trataría de un nuevo embarazo.

Además, en las últimas horas, Paola Jara emitió un mensaje que aumentó la expectativa. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje de Paola Jara en medio de los rumores de su nuevo embarazo

En el inicio de este nuevo año, Paola Jara lanzó una nueva canción que se tituló 'No va a cambiar' y ha sido muy buen acogida por sus seguidores.

Es así como, en la tarde del 13 de marzo, la artista publicó una foto vestida al estilo 'ranchero' y dejó claro que se viene un proyecto nuevo.

"¿Será que están preparados para lo que viene? Síganme para que sean los primeros en enterarse", escribió.

De esa manera, algunos relacionaron esas palabras con el rumor, mientras que otros insistieron en que simplemente podría ser un nuevo tema musical.

¿Qué dijo Jessi Uribe tras los rumores del segundo embarazo de Paola Jara?

Jessi Uribe se ha caracterizado por ser un artista que le gusta conversar con sus internautas.

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En consecuencia, abrió una 'caja de preguntas' en Instagram, fue consultado por el supuesto segundo embarazo de Paola Jara y respondió con claridad.

"Ya me operé", fueron las palabras que utilizó el cantante colombiano para desmentir que volverá a ser papá.

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