¡ATENCIÓN, Colombia! Bayern Múnich tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Luis Díaz antes del partido vs. Leverkusen

En la mañana de este sábado 14 de marzo de 2026, el Bayern Múnich tendrá un nuevo partido importante vs. Bayer Leverkusen.

De acuerdo con la programación, el balón comenzará a rodar a partir de las 9:30 de la mañana (hora de Colombia), en el estadio BayArena.

Tras 25 fechas jugadas, los dirigidos por Vincent Kompany son líderes con 66 puntos y tienen una ventaja de 11 puntos respecto al segundo, que es el Borussia Dortmund.

En consecuencia, quieren seguir manteniendo la distancia y, por lo tanto, su objetivo es poder sumar de a tres en condición de visitante vs. el Leverkusen.

Es así como Vincent Kompany tomó decisiones una hora antes del partido y una de ellas está relacionada con Luis Díaz. ¿Cuál es?

Luis Díaz será titular en el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, por Bundesliga

A falta de 60 minutos para que comience a disputarse el partido correspondiente a la fecha 26, Vincent Kompany, como ya es habitual, eligió a Luis Díaz como titular.

Además, los otros 10 compañeros que saldrán junto a él al terreno de juego son:

Ulreich.

Upamecano.

Tah.

Kimmich.

Laimer.

Karol.

Stanisic.

Jackson.

Pavlovic.

Olise.

Mientras tanto, en el banco de suplentes esperarán Kane, Gnabry, Minjae, Goretzka, Bischof, Guerreiro, Cardozo y Ofli.

¿Cuáles son los próximos retos del Bayern Múnich de Luis Díaz?

Tras su encuentro con el Leverkusen, Bayern Múnich afrontará el partido de vuelta vs. Atalanta, en el Allianz Arena.

Esa fase correspondiente a los octavos de final se encuentra 6-1 a favor de los bávaros luego del encuentro disputado en Italia.

Además, posteriormente, el Bayern Múnich de Luis Díaz jugará vs. los siguientes rivales en la Bundesliga: