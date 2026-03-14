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¡ATENCIÓN, Colombia! Bayern Múnich tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Luis Díaz antes del partido vs. Leverkusen

La decisión fue comunicada por el club a falta de una hora para que comience a rodar el balón.

Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
08:33 a. m.
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En la mañana de este sábado 14 de marzo de 2026, el Bayern Múnich tendrá un nuevo partido importante vs. Bayer Leverkusen.

De acuerdo con la programación, el balón comenzará a rodar a partir de las 9:30 de la mañana (hora de Colombia), en el estadio BayArena.

Tras 25 fechas jugadas, los dirigidos por Vincent Kompany son líderes con 66 puntos y tienen una ventaja de 11 puntos respecto al segundo, que es el Borussia Dortmund.

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En consecuencia, quieren seguir manteniendo la distancia y, por lo tanto, su objetivo es poder sumar de a tres en condición de visitante vs. el Leverkusen.

Es así como Vincent Kompany tomó decisiones una hora antes del partido y una de ellas está relacionada con Luis Díaz. ¿Cuál es?

Luis Díaz será titular en el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, por Bundesliga

A falta de 60 minutos para que comience a disputarse el partido correspondiente a la fecha 26, Vincent Kompany, como ya es habitual, eligió a Luis Díaz como titular.

Además, los otros 10 compañeros que saldrán junto a él al terreno de juego son:

  • Ulreich.
  • Upamecano.
  • Tah.
  • Kimmich.
  • Laimer.
  • Karol.
  • Stanisic.
  • Jackson.
  • Pavlovic.
  • Olise.

Mientras tanto, en el banco de suplentes esperarán Kane, Gnabry, Minjae, Goretzka, Bischof, Guerreiro, Cardozo y Ofli.

¿Cuáles son los próximos retos del Bayern Múnich de Luis Díaz?

Tras su encuentro con el Leverkusen, Bayern Múnich afrontará el partido de vuelta vs. Atalanta, en el Allianz Arena.

Esa fase correspondiente a los octavos de final se encuentra 6-1 a favor de los bávaros luego del encuentro disputado en Italia.

Además, posteriormente, el Bayern Múnich de Luis Díaz jugará vs. los siguientes rivales en la Bundesliga:

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  • Unión Berlín, de local, el sábado 21 de marzo, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).
  • Friburgo, de visitante, el 4 de abril, a las 8:30 de la mañana (hora de Colombia).
  • St. Pauli, de visitante, el 11 de abril, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).
  • Stuttgart, de local, el 19 de abril, a las 10:30 de la mañana (hora de Colombia).

 

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