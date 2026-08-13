Avianca moviliza 150 toneladas de ayuda vital para damnificados por el terremoto

Ante una de las emergencias humanitarias y naturales más complejas que ha enfrentado Colombia en los últimos años, la aerolínea Avianca dispuso de su capacidad operativa de carga y de transporte de pasajeros para asistir de manera prioritaria a las comunidades golpeadas por el reciente terremoto.

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En tan solo los primeros dos días posteriores a la tragedia, la compañía ha logrado movilizar más de 150 toneladas de insumos de primera necesidad y equipos de asistencia vital hacia las zonas afectadas.

Puente aéreo prioritario tras la tragedia

El despliegue logístico ha contemplado la realización de cinco vuelos especiales con trayectos estratégicos desde Bogotá, San Salvador y Barranquilla hacia Cali y Armenia, puntos clave para el acopio y posterior distribución del material humanitario.

De los vuelos efectuados, tres han sido operaciones dedicadas exclusivamente a carga mediante gigantescas aeronaves Airbus A330F, especializadas en el transporte masivo de gran volumen. La primera de estas operaciones se dio en el marco de la alianza e iniciativa gubernamental “Colombia, un solo corazón”, articulada con la Primera Dama de la Nación para movilizar insumos críticos desde Bogotá hacia la capital del Valle del Cauca.

Así mismo, la solidaridad internacional sumó capacidades a este esfuerzo a través del Gobierno de El Salvador. Con el respaldo logístico de Avianca Cargo, un vuelo procedente de San Salvador aterrizó en Cali durante la madrugada del 12 de agosto, seguido por una segunda operación desde el país centroamericano que arribó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en la tarde del miércoles.

Cooperación internacional e insumos vitales para la emergencia

A esta red de carga masiva se sumó la flota de pasajeros de la aerolínea. A bordo de vuelos comerciales hacia Cali y Armenia, la compañía transportó cargamentos prioritarios que incluyeron víveres, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, equipos médicos, colchonetas, pañales, así como insumos infantiles como fórmulas para bebés, teteros y compotas.

Ángela María Orozco, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos de Avianca, destacó el compromiso histórico de la compañía con el país en momentos de crisis: “Siendo una aerolínea que ha acompañado a los colombianos en todos los momentos durante más de un siglo, nos enorgullece disponibilizar nuestra operación gracias al trabajo de nuestros equipos al servicio de quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia. Vamos a seguir contribuyendo para que las ayudas lleguen a las comunidades que más lo necesitan”.

Mientras avanzan los trabajos de socorro y evaluación de daños en las regiones impactadas, Avianca confirmó que mantendrá habilitados sus canales logísticos para respaldar las labores de recuperación y garantizar el traslado continuo de asistencia humanitaria durante la emergencia.