Disidencias de las Farc habrían declarado objetivo militar a Wilson Ruiz, candidato de Salvación Nacional

El exministro de Justicia y candidato al Senado, Wilson Ruiz, hizo una grave denuncia. Aseguró que el Frente 33 de las disidencias de las Farc lo declaró objetivo militar, junto con otros aspirantes del partido Salvación Nacional.

Ruiz detalló que fuentes humanas y técnicas concluyeron con esta grave revelación. Le solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, poner en marcha una investigación en el menor tiempo posible.

Exministro exigió garantías

También le pidió a la Policía y Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar y fortalecer su esquema de seguridad. Al presidente Gustavo Petro y ministro Armando Benedetti les exigió garantías para que la oposición no sea perseguida en la temporada electoral.

“Es un hecho extremadamente grave que atenta contra la vida, democracia y el ejercicio libre de la actividad política en Colombia”, concluyó.

El Frente 33 es uno de los más grandes en las disidencias y muestra de ello son las advertencias que ha hecho la Defensoría. Por ejemplo, tomando como referencia el periodo del 16 de enero al 30 de septiembre de 2025, este grupo fue protagonista de una disputa con el ELN.

El poderío del Frente 33

A inicios de octubre, la entidad presentó la alerta temprana electoral 2025 – 2026, en la que se mencionó esta estructura: “Varios hechos de violencia armada dirigidos contra firmantes permitieron ver cómo diversas narrativas que estigmatizaban a esta población jugaron un papel importante en su victimización. Discursos que señalaban a la población firmante de “simpatizar” con el ELN o con el Frente 33 del EMBF aumentaron las posibilidades de que estas personas fueran victimizadas en el Catatumbo”.

“Cada región demanda una respuesta distinta: la acción debe ser diferenciada, oportuna y proporcional. La democracia exige garantizar la participación de mujeres, juventudes, víctimas, liderazgos sociales y personas firmantes de paz”, declaró la defensora Iris Marín sobre el riesgo en esta época.