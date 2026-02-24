Superfinanciera reveló los bancos con más quejas en 2025: informe oficial

La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el balance de quejas del sistema bancario con corte a 2025 y los resultados encendieron el debate por varias fallas.

En total, la entidad recibió 2,76 millones de reclamaciones por parte de usuarios inconformes con la atención o la operación de sus bancos.

El informe ubica a Bancolombia en el primer lugar del ranking, al concentrar 1,82 millones de quejas, lo que equivale al 66,22% del total nacional. Muy por detrás aparece Davivienda, con 345.398 casos reportados, es decir, el 12,51%.

No obstante, el volumen de reclamos también debe leerse en contexto. Bancolombia es la entidad con mayor número de clientes en el país, con más de 30 millones de usuarios. Ese tamaño explica, en parte, la alta proporción de quejas frente a otras entidades financieras.

Bancolombia y ranking de quejas en el 2025

El reporte de la Superfinanciera incluye a otras entidades del sistema como BBVA Colombia, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia, Banco Caja Social, Banco Falabella, Banco de Occidente, Av Villas, Itaú Colombia, Banco Popular Colombia, Bancoomeva, Serfinanza y Banco Finandina, entre otros.

Foto: La República

En el caso de Bancolombia, el volumen de quejas coincidió con episodios recientes de fallas tecnológicas. Durante el reciente fin de semana de actualización en sus servidores, la entidad presentó limitaciones en su aplicación y canales digitales.

Desde la mañana del domingo hasta la noche del lunes 23 de febrero, los usuarios reportaron dificultades para realizar operaciones.

El banco informó que solo estaban habilitadas funciones como transferencias a productos inscritos y no inscritos dentro de la misma entidad, consultas de saldo, retiros en cajeros automáticos y pagos con tarjetas débito y crédito.

Finalmente, los servicios fueron restablecidos en la madrugada del martes 24 de febrero, aunque el malestar persistió en redes sociales.

Motivos de quejas ante la Superfinanciera: transacciones y fallas en canales

Según el consolidado de 2025, el principal motivo de reclamación fue la transacción no reconocida, con el 39,8%. Esta categoría corresponde a movimientos que el titular asegura no haber autorizado.

Le siguió la transacción mal aplicada, con cerca del 11%, casos en los que el cliente realizó la operación, pero esta no fue procesada o registrada correctamente.

También destacaron las quejas por dificultad o imposibilidad para realizar transacciones o consultas, que representaron el 7,8%.

Por tipo de producto, las cuentas de ahorro encabezaron el listado con el 40,22% de las inconformidades. Los depósitos de bajo monto alcanzaron el 29,3%, mientras que las tarjetas de crédito concentraron el 17,2%.

La Superintendencia Financiera recordó que más allá de los reclamos en redes sociales, los usuarios deben acudir a los canales oficiales.

En su portal web, la entidad dispone de una sección específica para presentar quejas y reclamos formales contra entidades vigiladas.