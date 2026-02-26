Ecuador incrementa del 30% al 50% los aranceles a las importaciones de Colombia

A través de un comunicado el Ministerio de Producción de Ecuador informó que aumenta la tasa de seguridad para las importaciones provenientes de Colombia. Dijo que pasarán del 30% al 50% a partir del 1 de marzo.

Aseguró que la medida se toma por la falta de implementación de medidas concretas por parte de Colombia para la seguridad fronteriza.

"Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas. A partir del 1 de marzo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30% al 50%", señala el comunicado.

El ministerio además indica que esta decisión responde a criterios de seguridad con el fin de fortalecer la tarea conjunta de enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera conjunta.

Guerra arancelaria Ecuador - Colombia inició en enero

El 21 de enero de 2026 el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció aranceles del 30% a importaciones de Colombia por lo que considero una falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

"(...) Ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero", anunció en ese momento el presidente ecuatoriano.

En respuesta, el Gobierno colombiano anunció la imposición de un arancel del 30% a algunos productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía al vecino país.

Según indicó en su momento el Ministerio de Minas y Energía de Ecuador, la decisión se fundamenta en análisis técnicos que "evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico" colombiano en momentos de "variabilidad climática".

"Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional".

En febrero se realizó una reunión bilateral en Quito sin lograr un acuerdo concreto para frenar la disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de petróleo.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Ecuador pidió a Colombia erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.

Por su parte, Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles.