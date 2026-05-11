“La Nueva EPS opera a ciegas”: Contraloría pide a la SuperSalud tomar acciones urgentes

El informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre el mal desempeño financiero de las EPS tras ser intervenidas genera una nueva alerta sobre el estado actual de algunas entidades promotoras de salud, como la Nueva EPS.

En palabras del contralor delegado para la Salud, Édgar Julián Niño, “es una advertencia a la Superintendencia Nacional de Salud en el seguimiento permanente que se adelanta”. Y es que, “durante las intervenciones se ha visto un deterioro en el componente financiero de las EPS y ese, posiblemente, es uno de los factores que ha generado la crisis”.

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No se conocen los estados financieros de la Nueva EPS:

Para tener claridad sobre la situación financiera de las EPS intervenidas es necesario conocer sus estados financieros para las vigencias 2024 y 2025. Algo que, según Niño, no ocurre con la Nueva EPS:

“Desde el año pasado hemos venido advirtiendo que es difícil tener claridad sobre la situación financiera de la Nueva EPS, pese a tener afiliados a más de once millones de personas. No conocemos sus estados financieros y preocupa porque muchos de sus usuarios están en las regiones más apartadas”.

De momento, la Contraloría delegada tiene “una aproximación a cifras que no generan confiabilidad, porque al no estar en firme no generan el sustento requerido. Sin los estados financieros no es posible trazar un panorama de lo que ocurre en la Nueva EPS. Como lo dijo el contralor, está operando a ciegas”.

Conocer los estados financieros de las EPS es lo que permite operar su red de servicios de salud y determinar el curso de acción a corto plazo, para mantenerlas a flote.

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¿Qué sigue tras la advertencia de la Contraloría?

Con información limitada, la Contraloría realiza una retroalimentación, en la que advierte que el comportamiento de las EPS en el marco de las intervenciones no ha sido el mejor. En dos años han pasado, en promedio, de cuatro a cinco interventores por cada EPS, vemos una profundización en los pasivos y un deterioro en el endeudamiento”.

Una de las consecuencias es que, entre las vigencias 2024 y 2025, “las PQR, que son una especie de termómetro de lo que enfrenta el usuario en su intento de acceder a los servicios de salud, aumentaron en un 27%”.

“Esta advertencia”, comentó Niño en conversaciones con RCN, “debe analizarla la Superintendencia para tomar acciones, llamar a los interventores y preguntarles cuáles son sus planes de acción y acciones de mejora. Qué medidas van a tomar para reencauzar el tema financiero y garantizar el derecho a la salud con calidad y oportunidad de los usuarios”.

De ahí que se haya convocado a una mesa de trabajo al superintendente Daniel Quintero Calle y a los agentes interventores de las distintas EPS, para presentar sus hallazgos.