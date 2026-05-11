Esta es la cantidad de cuentas bancarias que puede tener un colombiano según la ley: 4x1000 influye

Durante el último tiempo, el sistema financiero colombiano ha dado un giro en la forma en que recauda el impuesto a los movimientos financieros, conocido popularmente como el 4x1000. Gracias a la implementación de la Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria), el beneficio de exención ya no está limitado a una única cuenta de ahorros "marcada", sino que se extiende a la totalidad de los productos financieros de un ciudadano.

Ante esto, muchos ciudadanos se preguntan cuántas cuentas banacarias se pueden tener con las distintas entidades financieras del país. La respuesta corta es: todas las que el usuario posea.

Bajo el nuevo esquema que entró en vigor plenamente el 13 de diciembre de 2024, la ley elimina la restricción de elegir una sola cuenta para exonerar. Ahora, el beneficio de exención sigue al usuario y no a un producto específico.

Así funciona el sistema del 4x1000 en Colombia con la ley

Una persona puede tener tres, cinco o diez cuentas en diferentes bancos y, en teoría, ninguna debería cobrarle el 4x1000, siempre y cuando la sumatoria de sus retiros y transferencias en todo el sistema financiero no supere las 350 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales.

Para el año 2026, con el ajuste del valor de la UVT, este tope equivale aproximadamente a $17.749.000 pesos mensuales (calculado sobre una UVT estimada de $50.712).

Si usted mueve $5 millones en el Banco A, $5 millones en el Banco B y $2 millones en una billetera digital, sumará $12 millones; al estar por debajo del límite, no se le aplicará el cobro en ninguna de las transacciones.

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