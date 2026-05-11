CANAL RCN
Economía

Esta es la cantidad de cuentas bancarias que puede tener un colombiano según la ley: 4x1000 influye

La ley en Colombia fija un tope global.

4x1000 en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el último tiempo, el sistema financiero colombiano ha dado un giro en la forma en que recauda el impuesto a los movimientos financieros, conocido popularmente como el 4x1000. Gracias a la implementación de la Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria), el beneficio de exención ya no está limitado a una única cuenta de ahorros "marcada", sino que se extiende a la totalidad de los productos financieros de un ciudadano.

Ante esto, muchos ciudadanos se preguntan cuántas cuentas banacarias se pueden tener con las distintas entidades financieras del país. La respuesta corta es: todas las que el usuario posea.

Reconocido banco en Colombia devolverá el 4x1000 a clientes: conozca quiénes pueden y cómo hacerlo
RELACIONADO

Reconocido banco en Colombia devolverá el 4x1000 a clientes: conozca quiénes pueden y cómo hacerlo

Bajo el nuevo esquema que entró en vigor plenamente el 13 de diciembre de 2024, la ley elimina la restricción de elegir una sola cuenta para exonerar. Ahora, el beneficio de exención sigue al usuario y no a un producto específico.

Así funciona el sistema del 4x1000 en Colombia con la ley

Una persona puede tener tres, cinco o diez cuentas en diferentes bancos y, en teoría, ninguna debería cobrarle el 4x1000, siempre y cuando la sumatoria de sus retiros y transferencias en todo el sistema financiero no supere las 350 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales.

Para el año 2026, con el ajuste del valor de la UVT, este tope equivale aproximadamente a $17.749.000 pesos mensuales (calculado sobre una UVT estimada de $50.712).

Si usted mueve $5 millones en el Banco A, $5 millones en el Banco B y $2 millones en una billetera digital, sumará $12 millones; al estar por debajo del límite, no se le aplicará el cobro en ninguna de las transacciones.

Claves para los clientes

  • Ya no es necesario ir a la sucursal física o entrar a la App para "marcar" una cuenta como exenta. El beneficio debe aplicarse de forma automática por parte de los bancos.
  • Las entidades están obligadas a reportar el consumo del cupo de exención para que el usuario sepa cuánto margen le queda antes de que se empiece a causar el impuesto
  • Esta medida favorece especialmente a los trabajadores independientes y pequeños comerciantes que suelen diversificar sus ingresos en diferentes plataformas o bancos para organizar sus finanzas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

El precio del dólar tuvo nuevo incremento en el cierre de hoy 11 de mayo de 2026: así se cotizó

Inflación

Inflación en Colombia: 5 gastos que los hogares están recortando

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 11 de mayo

Otras Noticias

Cambio climático

¿Por qué está haciendo tanto calor en el Caribe? Alertan por sensación térmica de hasta 42 grados

Expertos explican qué está provocando el intenso calor y las autoridades piden tomar medidas urgentes.

Animales

Lo que nunca debería darle de comer a su gato: afectan su salud

Los alimentos de humanos que más enferman a los gatos. ¿Cuáles?

Liga BetPlay

Estos clubes del FPC avanzarían a semifinales, según la inteligencia artificial

Enfermedades

Estos son los países afectados por el brote internacional de hantavirus

Venezuela

Confirman la muerte del preso político José Manuel García Sabino en cárcel de Venezuela