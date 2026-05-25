¡Hubo un cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 25 de mayo de 2026! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con lo informado por el Banco de la República, abrió este 25 de mayo de 2026 en 3.644,00 pesos.

Sin embargo, la divisa estadounidense estuvo en constante movimiento a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.

¿De cuánto fue la disminución en el cierre de este lunes 25 de mayo de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 25 de mayo de 2026

El precio del dólar en Colombia, según la gráfica en tiempo real del Banco de la República, cerró en 3.638,00 pesos.

Es decir que, haciendo la comparación con la tasa de apertura, hubo un descenso de seis pesos.

Adicionalmente, el Banco de la República de Colombia también informó que la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.640,485 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Desde las primeras horas de este 25 de mayo de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Además, desde el jueves 21 de mayo, la Tasa Representativa del Mercado ha tenido las siguientes variaciones: