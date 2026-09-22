Reconocido banco en el país lanza sorteo que ofrece carro, viajes y hasta bonos para clientes

El Banco Popular ha lanzado una novedosa estrategia comercial e institucional bajo la cual busca incentivar el uso de sus canales digitales, recompensando de manera directa la fidelidad de sus clientes con premios de alta gama.

Entre los incentivos más destacados se encuentra un bono por 80 millones de pesos destinados a la compra de un carro nuevo, además de paquetes turísticos y bonos en efectivo.

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La iniciativa responde a la creciente tendencia de migrar las transacciones cotidianas hacia plataformas móviles, reduciendo el uso de efectivo y optimizando el tiempo de los consumidores.

A continuación, le contamos en qué consiste la campaña, cuáles son los premios y qué debe hacer para acumular oportunidades de ganar.

¿Cuáles son los premios de la campaña del Banco Popular?

El plan de premios diseñado por la entidad financiera contempla diversas categorías para premiar tanto la constancia como la adopción tecnológica de sus clientes:

Un carro 0 km: Un codiciado bono por valor de 80 millones de pesos enfocado en la adquisición de un vehículo.

Viajes soñados: Tres (3) experiencias de viaje valoradas en 5 millones de pesos cada una, redimibles a través de la plataforma Despegar.

Bonos de dinero: Trescientos (300) bonos por 300.000 pesos cada uno, ideales para aliviar los gastos cotidianos de los usuarios.

¿Cómo participar y acumular oportunidades desde la App?

Para entrar en el sorteo y optar por estos beneficios, los clientes deben cumplir con una serie de acciones transaccionales sencillas dentro del ecosistema digital del banco. Es importante destacar que se exige un mínimo de oportunidades acumuladas para ser elegible en el sorteo.

En primera medida, se debe realizar el registro formal en la App Banco Popular otorga de manera automática un paquete base de oportunidades.

Por otro lado, usted debe inscribir y efectuar el primer pago automático de servicios públicos domiciliarios a través de la plataforma genera opciones adicionales por cada servicio registrado.

Finalmente, debe recibir dinero mediante el sistema de transferencias inmediatas y usar de forma constante la tarjeta débito del banco en los comercios aliados potencia las probabilidades de éxito.