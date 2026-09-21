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Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 21 de septiembre. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
09:33 p. m.
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Las loterías de Cundinamarca y Tolima realizaron este lunes 21 de septiembre de 2026 sus sorteos programados.

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Como ocurre cada semana, los resultados despertaron interés entre quienes tenían billetes para esta jornada.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 21 de septiembre de 2026

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo su sorteo correspondiente a este lunes. Una vez finalizada la jornada, el resultado principal quedó de la siguiente manera:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Quienes tengan un billete correspondiente al sorteo deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, pues ambos datos son necesarios para establecer una eventual coincidencia con los resultados oficiales.

La Lotería de Cundinamarca es uno de los juegos tradicionales del país y realiza sus sorteos habitualmente los lunes, salvo modificaciones relacionadas con días festivos u otras novedades en su programación.

Los resultados definitivos deben verificarse directamente a través de los canales oficiales de la lotería antes de realizar cualquier trámite relacionado con un billete.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, 21 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima también realizó este lunes su nuevo sorteo. El resultado principal fue:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Además del resultado principal, este sorteo cuenta con diferentes reconocimientos contemplados dentro de su plan oficial. La información completa puede consultarse posteriormente en los canales autorizados de la entidad.

En Colombia, las loterías territoriales funcionan bajo regulación estatal y una parte de los recursos generados por estos juegos se destina al sector salud.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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