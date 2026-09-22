Consejo Gremial le hizo un llamado al Gobierno Nacional sobre el salario mínimo 2027

El Consejo Gremial le hizo un llamado al Gobierno Nacional con respecto al aumento del salario mínimo para 2027.

En primer lugar, las organizaciones respaldaron al Gobierno con respecto al ajuste fiscal: “Unas finanzas públicas ordenadas devuelven la confianza, abaratan el crédito y le dan al país capacidad de crecer”.

¿Qué se debe tener en cuenta para el aumento?

Para el gremio, el país se encuentra en un desajuste fiscal que ha condicionado la política monetaria, lo cual ha generado que se reduzca la inversión en gran medida.

“El ajuste fiscal exitoso debe anclar la deuda pública en el nivel actual en el corto plano y, a través del crecimiento y de una mayor confianza, llevar la deuda neta a niveles inferiores al 60 % del PIB antes de terminar el cuatrienio”, sostuvo.

Ahora bien, frente a la discusión del salario mínimo, el gremio recordó que debe ir de la mano con el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento que tenga la economía.

Sumado a ello, indicó que la definición del aumento genera efectos en la base pensional, otro aspecto clave para las finanzas de las personas. Por eso, concluyó que una cifra que no esté ligada a los criterios generaría desbalance.

¿En cuánto subió el salario mínimo en 2026?

El aumento para 2026 fue del 23.7 %. Esto, luego de que el gobierno del expresidente Gustavo Petro no llegara a un acuerdo con las centrales obreras y los empresarios. El anuncio se dio el 29 de diciembre de 2025 y generó múltiples opiniones.

Entonces, el salario quedó en $ 1.750.905 sin subsidio de transporte. Con el subsidio, cerró en $ 2.000.000. Sin embargo, en febrero, el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente al considerar que el decreto no fue claro con respecto a los criterios que llevaron a este aumento.

Al final, el gobierno expidió otro decreto con el mismo un 23.7 %, pero indicando al detalle las especificaciones. Una de las personas que cuestionó este aumento fue el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, quien consideró que fue un “hecho de irresponsabilidad populista”.