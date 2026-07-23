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Cifra que alarma a conductores en Bogotá: así les fue a los más de 14.000 comparendos impugnados

Más de 14.000 comparendos fueron impugnados en Bogotá entre 2025 y 2026. Conozca cuántos conductores fueron exonerados y qué dijeron las autoridades.

Cifra que alarma a conductores en Bogotá: así les fue a los más de 14.000 comparendos impugnados
Foto: Secretaría de Movilidad.

Sebastián Montañez

julio 23 de 2026
06:54 a. m.
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Miles de conductores en Bogotá decidieron no aceptar los comparendos que les fueron impuestos y optaron por iniciar el proceso de impugnación.

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Las cifras conocidas recientemente muestran que, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, más de 14.000 sanciones fueron controvertidas, dejando en evidencia que un número importante de ciudadanos buscó demostrar que las multas no correspondían o que existían inconsistencias en los procedimientos.

Los datos, entregados por la Secretaría Distrital de Movilidad en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Cristina Calderón Restrepo, revelan que no todos los procesos terminaron a favor de los conductores, aunque sí hubo miles de casos en los que las autoridades retiraron la sanción.

Más de 3.400 conductores fueron exonerados tras impugnar comparendos

En total, entre 2025 y el primer trimestre de 2026 se impugnaron 14.269 comparendos en Bogotá. De ese grupo, 3.471 ciudadanos fueron exonerados luego de que las autoridades analizaran sus casos, mientras que 9.299 comparendos fueron confirmados y mantuvieron su validez.

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Sobre estos resultados, la concejal Cristina Calderón Restrepo aseguró: “Mi llamado a la nueva secretaria de Movilidad, a la que le deseo todos los éxitos y la fortaleza para enderezar esa secretaría, es claro: revisar estos procesos, medir los resultados y fortalecer la transparencia para recuperar la confianza de los bogotanos”.

La cabildante considera que estas cifras deben servir para evaluar cómo se están desarrollando los procedimientos y si existen aspectos que requieren ajustes para brindar mayores garantías a los ciudadanos.

Secretaría de Movilidad explica cómo se analizan las impugnaciones

Frente a los cuestionamientos, la Secretaría Distrital de Movilidad indicó que cada impugnación se estudia de manera individual, revisando las pruebas y las circunstancias particulares de cada caso.

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Por ello, explicó que no es posible clasificar todas las exoneraciones bajo una misma causa, ya que las decisiones obedecen a situaciones diferentes.

Además, la entidad recordó que los datos deben analizarse en el contexto del total de comparendos impuestos en la ciudad. Solo durante 2025 se registraron 948.220 comparendos, de los cuales apenas el 1,12 % fue impugnado y únicamente el 0,26 % terminó con una exoneración.

Las autoridades insisten en que el reto para la nueva administración de la Secretaría de Movilidad será fortalecer los procesos de control vial, garantizar procedimientos transparentes y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de tránsito de Bogotá.

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