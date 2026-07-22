Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 22 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Cada noche, el Super Astro Luna inicia una historia cuyo desenlace solo se conoce cuando termina el sorteo. Durante unos minutos, todas las combinaciones tienen la posibilidad de convertirse en el resultado oficial, pero únicamente una logra quedar registrada como la secuencia que identificará la jornada.

Este 22 de julio de 2026, el juego realizó una nueva edición nocturna y confirmó la combinación correspondiente al día. El resultado quedó conformado por cuatro cifras y un signo zodiacal, dos elementos que juntos representan la información oficial publicada al cierre del sorteo.

La dinámica diaria del Super Astro Luna hace que ninguna edición sea igual a otra. Aunque el mecanismo del juego permanece sin cambios, las cifras se renuevan constantemente, permitiendo que cada jornada tenga una identidad propia dentro del calendario de resultados.

El signo zodiacal también forma parte de esa identidad. No se trata de un dato adicional, sino de un componente esencial de la combinación oficial, razón por la cual debe leerse junto con la secuencia numérica anunciada para esta edición.

¿Quiénes fueron lo ganadores tras el Super Astro Luna de este 22 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 22 de julio de 2026

La nueva combinación ganadora del Super Astro Luna quedó definida a las 10:50 de la noche de este 22 de julio de 2026.

Las balotas se movieron al tiempo y, finalmente, los apostadores afortunados fueron los que tuvieron aciertos con el siguiente número y signo:

Número: 4467.

Signo: Sagitario.

Un nuevo capítulo queda registrado en el calendario del Super Astro Luna

Con la publicación de esta combinación concluye una nueva edición del Super Astro Luna. Las cifras y el signo zodiacal anunciados quedan asociados exclusivamente a la jornada del 22 de julio de 2026, convirtiéndose en la referencia oficial para quienes consultan el desenlace del sorteo.

A partir de este resultado, el calendario del juego incorpora una nueva edición con identidad propia. En la siguiente jornada volverá a comenzar el mismo proceso, pero será una combinación completamente distinta la que escriba el próximo capítulo del Super Astro Luna.