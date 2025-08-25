Mujer denunció peligroso saqueo de más de 70 millones en cuenta Bancolombia: esto respondió la entidad

Las estafas bancarias y los fraudes digitales se han convertido en una de las mayores amenazas para los consumidores colombianos, con un aumento alarmante en la frecuencia y sofisticación de los ataques. Mientras la sociedad adopta con mayor rapidez la banca digital, los ciberdelincuentes perfeccionan sus tácticas, aprovechando la falta de educación financiera y de ciberseguridad para causar pérdidas millonarias y erosionar la confianza en el sistema financiero.

Según un informe reciente de la firma TransUnion, los intentos de fraude digital en Colombia han experimentado un crecimiento significativo, alcanzando un aumento del 43.5% en un período reciente.

Las modalidades de estafa son cada vez más variadas y difíciles de detectar. Entre las más comunes se encuentran el phishing, que utiliza correos electrónicos o mensajes de texto falsos para robar datos; el vishing, que emplea llamadas telefónicas fraudulentas para engañar a las víctimas; y el smishing, que combina mensajes de texto con enlaces maliciosos.

Durante los últimos días, se conoció la historia de una mujer que denunció el presunto saqueo de más de 77 millones de pesos de su cuenta en Bancolombia, en un sofisticado fraude que se ha vuelto un doloroso recordatorio de los riesgos que acechan en el mundo digital.

La mujer recibió una llamada que parecía genuina, proveniente de un supuesto funcionario de Bancolombia. La persona al otro lado de la línea no solo conocía sus datos personales y financieros con alarmante precisión, sino que también utilizó un tono de urgencia para convencerla de que su cuenta estaba en riesgo.

Con el pretexto de una supuesta validación de seguridad para evitar un fraude, la víctima, confiando en lo que creía era un protocolo bancario legítimo, siguió las instrucciones del estafador. Sin saberlo, estaba facilitando el acceso a sus propios ahorros, los cuales se esfumarían en cuestión de minutos.

La mujer aseguró que perdió más de 70 millones de pesos, una suma significativa que estaba destinada para el futuro de su hijo.

Esto respondió la entidad a la presunta estafa

La respuesta de Bancolombia, según el relato de Ana, ha añadido sal a la herida. La entidad bancaria, al ser notificada del incidente, explicó que lo ocurrido se enmarca en la modalidad de “Phishing” o “Vhishing”, un tipo de fraude en el que los delincuentes suplantan la identidad de una empresa para obtener información confidencial de las víctimas.

El banco argumentó que las transacciones se realizaron con el usuario y las claves personales de la afectada, lo que, según sus políticas, la exime de responsabilidad por la pérdida.

Esta posición, que responsabiliza al usuario por la divulgación de sus datos, ha avivado el debate sobre la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la protección de sus clientes frente a las nuevas y cada vez más complejas formas de estafa.

"Averiguamos que los movimientos están hechos con tu usuario claves (principal y dinámica), logrando así materializar el fraude, pero no hay actos vandálicos o errores operativos. En este caso, no está en nuestras manos devolverte el dinero”, fue la respuesta de la entidad a la mujer según le informó al medio Infoabe.

De momento, la víctima interpuso una denuncia en la Fiscalía y en la Superintendencia Financiera, actualmente a la espera de una respuesta oficial.