CANAL RCN
Economía

Joven relató peligrosa estafa por Nequi y perdió todos los ahorros que poseía

El caso de este joven ha puesto en alerta a millones de usuarios de esta billetera.

Foto: Nequi y edición

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
11:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El uso constante de distintas aplicaciones de finanzas personales se presta para que se conozcan a diario un sinnúmero de estafas de las que son víctimas millones de usuarios.

En esta oportunidad, un joven relató por medio de sus redes sociales una peligrosa estaba en la que lo llevó a perder todos sus ahorros. De acuerdo a lo indicado por este sujeto, estos recursos estaban destinados al pago del semestre universitario y a cubrir los gastos de manutención de los próximos meses.

¿Cuáles son las diferencias de Bre-B con Transfiya y Nequi?
RELACIONADO

¿Cuáles son las diferencias de Bre-B con Transfiya y Nequi?

El joven dio a conocer y de paso puso en alerta a otros usuarios sobre esta peligrosa estafa que están realizando por medio de una de las apps más conocidas como lo es Nequi.

Joven contó como perdió sus ahorros por estafa en Nequi

En su relato, el cual realizó por medio de su cuenta de Tik Tok, el joven detalló que recibió un correo electrónico falso con la fachada de ser la entidad.

De acuerdo a lo informado, en este mensaje se alertaba a un bloqueo debido a múltiples ingresos sin éxito.

Este hombre aseguró que se comunicó con las líneas de atención de la entidad donde le indicaron que habían detectado intentos de ingreso desde otro dispositivo y que debía esperar dos horas.

Tras esperar este tiempo, el joven intentó ingresar a la app pero no tuvo éxito. No obstante, después de treinta minutos recibió una llamada del "presunto estafador" que se hacía pasar por un empleado de Nequi.

“No podrás acceder”: Nequi confirma suspensión temporal de su app en este día de agosto
RELACIONADO

“No podrás acceder”: Nequi confirma suspensión temporal de su app en este día de agosto

Allí, este le indicó que debía esperar y que luego debía mandar una foto de su rostro y foto de su documento. Sin embargo, este fue el error, pues minutos más tarde, ingresó a la app con el reconocimiento de rostro y fue ahí donde se dio cuenta que no tenía nada en su cuenta.

Tras esto, el joven interpuso la denuncia ante la billetera digital. Pasado un tiempo de espera de dos días hábiles, la empresa respondió que no podía intervenir en la recuperación del dinero, ya que se trataba de un problema externo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Visa

¿Se pueden pedir dos visas diferentes a EE.UU. en una sola cita? Esto dice la norma

Declaración de renta

Esta es la sanción mínima por presentar la declaración de renta tras vencerse el plazo

Fondo Nacional del Ahorro

Feria de vivienda del FNA en Bogotá 2025: fechas, lugar y cómo inscribirse

Otras Noticias

Artistas

¿Pasó algo en la relación? Dani Duke reveló la verdad sobre por qué La Liendra cerró sus redes sociales

La Liendra aseguró que no sabe por cuánto tiempo estarán cerradas sus redes sociales. ¿Qué dijo Dani Duke acerca de esto?

Bogotá

Homicida que intentó escapar por un caño fue capturado por la Policía en Bogotá

El sujeto también se habría cambiado de ropa en su intento por evadir a las autoridades.

Rusia

Rusia afirma que "no hay ninguna reunión prevista" entre los presidentes Putin y Zelenski

Millonarios

Sin entrenador: ¿quién dirigirá a Millonarios este sábado contra Junior?

Alimentos

Cinco alimentos que podrían relacionarse con el cansancio durante el día