Joven relató peligrosa estafa por Nequi y perdió todos los ahorros que poseía

El uso constante de distintas aplicaciones de finanzas personales se presta para que se conozcan a diario un sinnúmero de estafas de las que son víctimas millones de usuarios.

En esta oportunidad, un joven relató por medio de sus redes sociales una peligrosa estaba en la que lo llevó a perder todos sus ahorros. De acuerdo a lo indicado por este sujeto, estos recursos estaban destinados al pago del semestre universitario y a cubrir los gastos de manutención de los próximos meses.

El joven dio a conocer y de paso puso en alerta a otros usuarios sobre esta peligrosa estafa que están realizando por medio de una de las apps más conocidas como lo es Nequi.

Joven contó como perdió sus ahorros por estafa en Nequi

En su relato, el cual realizó por medio de su cuenta de Tik Tok, el joven detalló que recibió un correo electrónico falso con la fachada de ser la entidad.

De acuerdo a lo informado, en este mensaje se alertaba a un bloqueo debido a múltiples ingresos sin éxito.

Este hombre aseguró que se comunicó con las líneas de atención de la entidad donde le indicaron que habían detectado intentos de ingreso desde otro dispositivo y que debía esperar dos horas.

Tras esperar este tiempo, el joven intentó ingresar a la app pero no tuvo éxito. No obstante, después de treinta minutos recibió una llamada del "presunto estafador" que se hacía pasar por un empleado de Nequi.

Allí, este le indicó que debía esperar y que luego debía mandar una foto de su rostro y foto de su documento. Sin embargo, este fue el error, pues minutos más tarde, ingresó a la app con el reconocimiento de rostro y fue ahí donde se dio cuenta que no tenía nada en su cuenta.

Tras esto, el joven interpuso la denuncia ante la billetera digital. Pasado un tiempo de espera de dos días hábiles, la empresa respondió que no podía intervenir en la recuperación del dinero, ya que se trataba de un problema externo.