CANAL RCN
Economía

Usuarios de Bancolombia serán 'compensados' por falla masiva en sus plataformas: así lo anunció la entidad

Mediante sus redes sociales, la entidad financiera dio a conocer cómo será la compensación para los usuarios afectados.

Bancolombia
Foto: Bancolombia

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
02:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bancolombia anunció el pasado sábado 25 de octubre una medida de compensación para sus usuarios afectados por la masiva e inoportuna caída de sus servicios digitales y canales ocurrida el pasado viernes, 24 de octubre.

El incidente, que se extendió por varias horas y afectó también a su plataforma de neobanco Nequi, generó una ola de indignación y preocupación entre millones de clientes que dependen de sus servicios para las transacciones diarias.

LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída
RELACIONADO

LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída

Bajo la frase, "La confianza se devuelve," la entidad busca mitigar el impacto negativo y restaurar la relación con su base de clientes, la más grande del país. La promesa de compensación se anunció a través de sus canales oficiales, especialmente en redes sociales, donde se había concentrado la mayor parte de las quejas y reportes de la interrupción.

Así será la compensación a usuarios afectados de Bancolombia

La compensación, según el comunicado de Bancolombia, está dirigida a aquellos clientes cuyos productos o servicios se vieron afectados negativamente por los inconvenientes técnicos del 24 de octubre. . La entidad especificó que se enfocará en:

  • Devolución de cuotas de manejo o tarifas: Se reembolsará el dinero a los usuarios que hayan pagado una cuota de manejo o una tarifa por un servicio que, a causa de la falla, no pudieron utilizar o disfrutar ese día.
  • Reparación de afectaciones: La entidad se comprometió a evaluar y compensar las afectaciones directas que los fallos hayan podido causar en el estado de los productos de los clientes, aunque los detalles operativos aún están por definirse individualmente.

La promesa del banco no es solo una acción correctiva, sino un gesto que subraya la importancia de la fidelidad y la confianza del cliente en un ecosistema financiero cada vez más digitalizado y competitivo.

"En cada acción que tomamos hay un 'gracias por tu confianza'", declaró la entidad en su mensaje oficial, reconociendo que la estabilidad de su infraestructura es vital para mantener su posición como líder del sector.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sociedad de Activos Especiales

SAE subasta propiedades en Bogotá y Barranquilla que van desde los 35 millones de pesos

Ofertas de empleo

Buscan profesionales en Bogotá para trabajar en la Embajada del Reino Unido: sueldos de hasta doce millones

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de octubre de 2025: conoce el premio mayor

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones

Falta de calcio, vitaminas y estrés son algunas de las razones principales por las que salen canas en los jóvenes.

Redes sociales

Impactante testimonio: pareja de Baby Demoni revela cómo la encontró sin vida

El joven confesó que antes del hecho discutieron por una presunta infidelidad. Tras recibir un mensaje de ella, regresó a casa y la halló inconsciente.

Estados Unidos

Canción en la que Lizzo se refiere a polémica campaña de Sydney Sweeney fue demandada

Fútbol

Real Madrid dio el golpe y se llevó el clásico ante Barcelona por LaLiga: mire los goles

Francia

Capturan a dos sospechosos del millonario robo de joyas en el Museo del Louvre