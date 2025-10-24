LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída
Tras la fuerte caída de este viernes, miles de usuarios han usado este link para conocer la funcionalidad de los servicios.
Noticias RCN
04:27 p. m.
El sector financiero digital colombiano vivió un pequeño caos este viernes 24 de octubre, tras registrarse una nueva caída masiva de los servicios de Bancolombia y su plataforma de billetera digital, Nequi.
Desde las primeras horas de la mañana, miles de usuarios en todo el país reportaron inconvenientes que impidieron realizar operaciones básicas, generando indignación y un efecto dominó en las transacciones cotidianas de millones de personas y negocios.
Según los reportes de los usuarios y lo confirmado por las entidades, las afectaciones principales incluyeron la imposibilidad de iniciar sesión en las aplicaciones móviles, fallas en la realización de transferencias (especialmente entre Nequi y Bancolombia), dificultades para pagos a través de código QR, PSE, recargas y el uso de la Tarjeta Nequi. Adicionalmente, se reportaron cajeros automáticos fuera de servicio o con operación limitada, lo que complicó aún más el acceso a efectivo.
Con el pasar de las horas, las entidades fueron informando a sus millones de usuarios que estos servicios se arreglaron.
Link para saber si los servicios de Nequi y Bancolombia funcionan con normalidad
Para mantenerse informado sobre el estado de los servicios y saber en tiempo real cuáles funcionalidades se encuentran operacionales, intermitentes o no disponibles, Nequi ha dispuesto un tablero de estado en su sitio web oficial.
Los usuarios pueden acceder a esta información a través del siguiente enlace oficial: https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status
El tablero de Nequi clasifica sus servicios en tres estados:
- Operacional: Indica que el servicio funciona con normalidad.
- Intermitencia: El servicio presenta dificultades técnicas ocasionales y es posible que requiera varios intentos.
- No disponible: El servicio se encuentra inhabilitado temporalmente.
En el caso de Bancolombia, la entidad actualiza la información sobre el restablecimiento de sus canales a través de sus redes sociales oficiales (principalmente X - antes Twitter) y en su página web institucional.
Se recomienda a los usuarios verificar siempre estos canales oficiales y evitar compartir datos personales en enlaces o sitios no oficiales que pudieran circular en redes sociales, dado el riesgo de fraude digital.