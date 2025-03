Bancolombia anunció mantenimiento en su nueva app: ¿Qué deben hacer los usuarios?

Bancolombiasigue adelante con su proceso de transformación digital y ha informado a sus clientes que su nueva aplicación, Mi Bancolombia, tendrá un mantenimiento programado en marzo, lo que afectará temporalmente algunos de sus servicios.

RELACIONADO Bancolombia explica cómo será cobro mensual de 40 mil pesos para algunos clientes

Esta actualización busca mejorar la estabilidad de la plataforma y optimizar la experiencia de los usuarios.

¿Cuándo será el mantenimiento y qué servicios estarán disponibles?

La entidad bancaria confirmó que el mantenimiento se llevará a cabo el 9 de marzo, desde las 12:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. Durante este periodo, algunas funciones de la aplicación no estarán disponibles. Sin embargo, los clientes podrán seguir utilizando otros canales para sus transacciones:

Sucursal Virtual Personas para realizar transferencias y consultas.

Cajeros automáticos para retiros de efectivo.

Pagos con tarjetas débito y crédito en establecimientos comerciales.

Bancolombia recomienda a los usuarios planificar sus transacciones con anticipación para evitar inconvenientes durante esas dos horas de mantenimiento.

Plazo para la transición a "Mi Bancolombia"

Desde el 8 de enero de 2025, Bancolombia inició la transición a su nueva aplicación, primero en dispositivos Apple y luego en Android. Esta actualización busca ofrecer mayor estabilidad y seguridad en las operaciones bancarias.

RELACIONADO Lo que pasará con los usuarios que retiraron dinero extra por falla en cajero de Bancolombia

Los clientes tienen plazo hasta el 25 de marzo para realizar el cambio, ya que desde esa fecha la aplicación actual dejará de funcionar. Para evitar problemas, la entidad sugiere descargar la nueva versión y configurarla con tiempo.

Bancolombia sigue fortaleciendo su plataforma digital con el fin de garantizar una mejor experiencia bancaria para sus usuarios, asegurando que la migración sea sencilla y sin contratiempos.