Nequi estrena función que convierte el celular en datáfono: así puede recibir pagos

Los comercios, emprendedores y trabajadores independientes que utilizan Nequi Negocios tienen nuevas alternativas para recibir y gestionar sus pagos.

La plataforma anunció funcionalidades que buscan facilitar las operaciones diarias, entre ellas la posibilidad de convertir el celular en un datáfono, sin necesidad de adquirir un dispositivo físico.

Nequi Negocios ya cuenta con más de 137.000 comercios registrados en Colombia y está diseñada para que los negocios puedan gestionar sus ventas y recibir dinero mediante diferentes métodos de pago.

¿Cómo funciona el celular como datáfono en Nequi Negocios?

Una de las principales novedades permite recibir pagos con tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard, nacionales e internacionales, directamente desde un celular Android compatible con tecnología NFC. Esta tecnología es la que permite realizar pagos sin contacto acercando la tarjeta al dispositivo.

De esta manera, el cliente únicamente deberá acercar su tarjeta al celular del comerciante para realizar la transacción. El procesamiento de estos pagos se realiza mediante Wompi, servicio integrado dentro de Nequi Negocios.

La funcionalidad se suma a alternativas que ya ofrece la aplicación, como los códigos QR y links de pago.

En cuanto al costo, Nequi establece una tarifa del 1,99% más IVA sobre el valor de cada venta realizada con tarjeta. No existe una mensualidad por utilizar esta modalidad, por lo que el comercio paga cuando realiza una transacción.

Estas son las otras novedades de Nequi Negocios

La plataforma también incorporó herramientas para facilitar la verificación de los pagos. Los negocios podrán registrar colaboradores para que consulten las ventas recibidas desde sus propios dispositivos y así no dependan únicamente del celular del propietario.

Además, los establecimientos que reciben pagos mediante QR Negocios podrán vincular hasta tres celulares adicionales. Los trabajadores recibirán un mensaje de texto (SMS) que confirma cuando el dinero haya llegado.

Nequi también habilitó la posibilidad de generar códigos QR con opción de propina, dejando al cliente decidir voluntariamente si desea agregar un valor adicional.

Con estas herramientas, Nequi Negocios busca ampliar las opciones de cobro para pequeños establecimientos y emprendedores que necesitan recibir pagos con tarjeta, pero no cuentan con un datáfono tradicional.